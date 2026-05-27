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    Audax Italiano se desmorona en cinco minutos: cae con Olimpia y queda eliminado de la Copa Sudamericana

    En el estadio Defensores del Chaco, los itálicos necesitaban ganar para soñar con seguir en carrera. Gracias a un autogol se pusieron en ventaja en el segundo tiempo, sin embardo el Decano paraguayo reaccionó y en una ráfaga (entre los 71' y 75') le hizo tres goles para acabar con la ilusión de los chilenos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Audax Italiano cae con Olimpia y queda eliminado de la Copa Sudamericana. Foto: Club Olimpia

    Audax Italiano quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Necesitaba un buen resultado en el mítico estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Alcanzó a ilusionarse durante el segundo tiempo, pero aquello se esfumó rápidamente y terminó perdiendo 3-1 ante el Olimpia de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

    No era sencilla la tarea que debía afrontar el cuadro de colonia. Con siete puntos en la tabla, estaba obligado a ganar en Paraguay y, además, requería de una ayuda del eliminado Barracas Central ante Vasco da Gama, en Brasil. Sus antecedentes como visitante en el certamen eran positivos: ganó en Río de Janeiro (2-1) y empató con los argentinos (1-1), en la cancha de Banfield.

    El primer tiempo entregó escasas emociones en las áreas. Sumado a las constantes interrupciones durante el partido, hacían un juego pesado de seguir. Audax tuvo una que otra insinuación ofensiva, sin embargo requería otro ritmo a la hora de contragolpear. El cero a cero se justificaba en el marcador, por lo discreto del trámite (para ambos elencos).

    Dentro de lo poco generado en las áreas rivales, Olimpia tuvo una chance en los 36′, con un cabezazo desviado de Juan Vera, luego de una acción de pelota detenida. Los 45 minutos iniciales registraron cero remates a portería, lo que daba cuenta de lo discreto del encuentro.

    La faena para los audinos estaba cuesta arriba no solo porque empataba, sino que también por la victoria parcial de Vasco sobre Barracas. Los cariocas se fueron al descanso en ventaja de 2-0. Por lo tanto, para lograr la clasificación, considerando la victoria de los brasileños, el equipo chileno necesitaba ganar por dos goles de diferencia o más. Porque su rival directo pasaba a ser Olimpia, no Vasco (en La Florida, ganaron los guaraníes 2-0).

    Para el complemento, se esperaba una actitud más propositiva de la tienda verde, ante la necesidad del resultado. Arrancó en esa dirección, teniendo la primera aproximación del lapso, aunque sería inválida por fuera de juego. Casi a la hora de partido, Gustavo Lema hizo dos cambios: Favian Loyola y Paolo Guajardo, por Michael Vadulli y Oliver Rojas.

    En un juego aburrido, carente de atractivo, la apertura de la cuenta fue fortuita. Audax se puso 1-0 sin rematar al arco. En los 66′, un autogol de Raúl Cáceres colocó en ventaja a los verdes. El defensa desvía el balón con la pierna izquierda y le termina pasando por encima al meta Gastón Olveira. Momentáneamente, había triple empate con 10 puntos. Los nacionales requerían de un gol más para desbancar al Decano paraguayo.

    Pero la ilusión itálica se esfumó con asombrosa velocidad. En cinco minutos, Olimpia hizo tres goles. Fue una ráfaga que aterrizó de golpe la efímera esperanza que se posó en la banca de Gustavo Lema. En los 71′, un golazo de Alan Rodríguez (zurdazo desde fuera del área, al primer palo de Tomás Ahumada) puso el 1-1. Al instante, Hugo Quintana anotó el segundo. Y posteriormente, en los 75′, Fernando Cardozo colocó el tercero.

    El grupo G de la Copa Sudamericana se cerró con Olimpia en el primer lugar, con 13 puntos, clasificando directo a los octavos de final. Vasco da Gama, que le ganó 3-0 a Barracas, acabó segundo con 10 unidades. Accede a los playoffs, donde enfrentará a un tercero proveniente de la Libertadores. Audax Italiano quedó tercero, con siete puntos.

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