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    Jugador de Uruguay cuestiona a Marcelo Bielsa por dejar fuera del Mundial a Nández: “Es un referente para nosotros”

    En su llegada para sumarse a la Celeste, Rodrigo Bentancur cuestionó la medida del rosarino de cara a Norteamérica 2026.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Mundialista con Uruguay cuestiona a Marcelo Bielsa por dejar fuera del Mundial a Nández: “Es un referente para nosotros”. Foto: @uruguay

    La selección de Uruguay ya comienza a reunirse para preparar su actuación en el Mundial de Norteamérica 2026. Este martes uno de los que se sumó a la concentración fue Rodrigo Bentancur. El volante del Tottenham deja atrás la complicada situación que tuvo el cuadro inglés, peleando por la salvación hasta la última fecha para comenzar a concentrarse en el nuevo desafío.

    Claro que lo hará sin un compañero que esperaba tener en la Celeste. Según reconoció, recién en su arribo al Complejo Celeste se enteró que Marcelo Bielsa determinó dejar fuera de la Copa a Naithan Nández.

    Nahitan es un referente para nosotros y es una lástima que no esté. Es una ausencia importante”, señaló en un punto de prensa.

    Me enteré recién ahora. Cuando entre al Complejo Celeste vamos a ver con mis compañeros como está la situación pero es una lástima”, añadió.

    Pensando en el torneo que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, afirmó que “en un Mundial son partidos aparte, no hay partidos fáciles. Casi todos tienen jugadores en Europa y por todo el mundo”.

    A la gente decirle que vamos a darlo todo en el Mundial. Sabemos que tenemos un cuadrazo y que estamos en deuda por lo que fue el Mundial pasado”, complementó.

    Cabe señalar que Nández registró 8 goles y 11 asistencias en 36 partidos juntoal Al Qadsiah de Arabia Saudita. Además, con la Celeste, se había transformado en una pieza habitual en el armado del equipo, ya que desde la llegada del Loco, el lateral acumuló 22 presencias en 33 partidos entre Copa América y Eliminatorias.

    Rodrigo Bentancur pelea una pelota ante Argentina. Foto: @Uruguay.

    Gran impacto

    Esta determinación causó sorpresa en Uruguay. La prensa charrúa expresó que es la noticia más impactante en la previa al Mundial. Es una noticia muy fuerte porque Nández es uno de los referentes, de los jugadores que más años tienen vistiendo la camiseta de Uruguay. Con o sin cinta, es uno de los capitanes”, dijeron en el programa local El Espectador.

    Ovación, en tanto, publicó que “se trata de una decisión fuerte en la previa al Mundial 2026 ya que se trata de uno de los referentes de la Celeste que no estará en el certamen en el que Uruguay ocupará un lugar en el Grupo H junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España”.

    También recordaron que durante la Copa América de 2024 “Nández tuvo discrepancias con el entrenador durante la disputa de ese certamen continental, pero a pesar de eso, posteriormente el polifuncional siguió estando en las convocatorias de Uruguay en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026”.

    A estos se sumó el presidente de Peñarol Ignacio Ruglio. En diálogo con el programa Punto penal de Canal 10 de la televisión uruguaya, indicó estar “recaliente con lo que pasó. Ayer volaba de calentura. Fue de las cosas que más me dolió. Obviamente le escribí. Tenemos una amistad muy cercana. Todos los disparates que te puedo decir sobre la decisión, te los digo uno atrás del otro. No tiene ningún sentido lo que le hicieron”, indicó en relación al futbolista formado en los Carboneros.

    También criticó a la Asociación Uruguaya de Fútbol por “la falta de autoridad” para imponerse. “Los técnicos pueden hacer lo que quieran, porque son los técnicos, pero vos tenés que tener ascendencia para sentarte frente a él y decirle: ‘Hay cosas que no’. Esto no se le hace a un caudillo que te jugó toda la Eliminatoria”, argumentó.

    Luego cuestionó la forma que tiene Bielsa de relacionarse con sus dirigidos: “El tipo de técnico frío, que no transmite y no habla con los jugadores, está divino para Europa pero no para un país como este, que peleó a los codazos toda la vida contra grandes. Dicen que en los hoteles habla en voz baja. Que pasa y no saluda a absolutamente nadie. Señor, mire: estamos en Uruguay. ¿No se puede hablar? ¿No se puede intercambiar?”, expuso.

    Luego sentenció que lo que pasó con Nández “es una canallada gigantesca que no se hace. Nahitan es Nahitan y tenía que estar ahí. Y lo digo como amigo y persona que lo quiere a él. No se lo merece, ni se merece como se lo comunicaron: por mensaje”, compartió.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolMarcelo BielsaRodrigo BetancurFútbol InternacionalNahitan NándezUruguaySelección de Uruguay

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