Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

Johnny Herrera dejó el fútbol profesional en febrero de 2021. Desde entonces ha permanecido lejos de las canchas. A diferencia de otros colegas que han buscado la continuidad en el deporte como técnicos, el Samurái ha optado por las comunicaciones como comentarista aprovechando su experiencia.

“Nunca pensé que me podía ir tan bien después de retirarme. Siempre me proyecté de forma más tranquila. Compartir más con mi hijo, estar más en familia. Despegarme del deporte que me gustaba, era fuerte. Y salió lo de la televisión. Encontré una arista en mi vida que no la tenía presente y que se fue dando de a poco”, señaló en una entrevista sostenida con el Sifup.

“Obviamente tiene algo de relación con el fútbol, pero es radicalmente distinto a lo que hacías todos los días: levantarse, entrenar, jugar los fines de semana. Y estoy feliz. Llegar a un lugar indicado, de buen corazón. Nos va bien en el programa también. Son cosas que te hacen feliz”, añadió sobre aquel momento.

En cuanto al desarrollo de su carrera, afirmó que “cumplí todos los sueños que pude tener en mi vida. Saco un poquito a la Selección porque de un minuto a otro me desilusioné, no me llamaban cuando estaba en mi mejor momento, aunque después me tocó estar, rendí y fui al Mundial”.

Sobre esto último, profundizó en los motivos por los que no se pudo consolidad en la Roja. “Por la chapa que me tenían de conflictivo. Me acuerdo que cuando llegó Bielsa, jugaron todos: Garcés, Lucho Marín, Prieto, Claudio Bravo, Lobos. Todos tuvieron la oportunidad. Pero como de preparador de arqueros estaba Daniel Morón, que me conocía como rival, me tenía catalogado como conflictivo”, remarcó.

“El dato que le pasaba a Marcelo Bielsa era que yo era conflictivo y por eso no me llamaba. Después el Bichi Borghi tampoco me llamó porque él decía que no podía tener un segundo arquero tan bueno en la banca. Eran decisiones que debía respetar. Obviamente daba rabia en su minuto, pero siempre fui de dar vuelta la página rápido. Siempre dije que mi verdadera selección es la U. Debuté en la Selección a los 21 años con Turquía y estuve muchos años, pero nunca me mató por cómo se fueron dando las cosas”, confesó.

También compartió su sentir al recordar el título que obtuvo con la U en 2004 contra Cobreloa. “Cumplir los sueños de la vida es complejo. Siempre me imaginé jugando una final y atajando un penal, pero nunca me imaginé atajando en la final y además haciendo el penal del campeonato. Ganar la Copa Sudamericana con la “U”, ser el arquero menos vencido, la valla invicta... son cosas únicas”.

Sin embargo, no todo fue positivo: “La única herida que me quedó con la U fue no haber ganado la Copa Libertadores. Hasta el día de hoy culpo a Azul Azul, porque vendieron a Gustavo Canales, Marcos González y Eduardo Vargas. Yo con ellos tres estoy seguro de que la ganábamos. Podría defender un poco a la dirigencia porque hicieron lo posible para que se quedaran seis meses más, pero los futbolistas no quisieron por las ofertas millonarias, y eso se entiende”.

El apoyo de Audax Italiano

Herrera en la U. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Pero para Herrera hubo otro club chileno que fue importante. Se trata de Audax Italiano, elenco que lo apoyó en un momento complicado personal.

“Fue el equipo que me apoyó en el momento más difícil de mi carrera: cuando tuve el accidente. Toda la vida voy a tener a Audax en el corazón, a la familia Antillo, a los hermanos Guerrero”, remarcó.

“Me brindaron un respaldo gigante. Me protegieron, me pusieron psicólogo, me llevaban a entrenar y me ayudaron a salir adelante. No era fácil seguir jugando al fútbol después de eso. Los avatares de la vida, como irme solo a los 13 años, perder a mi hermano, a mi mamá y el accidente, te forjan y te hacen la persona que eres a futuro. Mi vieja tenía un dicho muy sabio: ‘Dale nomás, que Diosito no te va a ahorcar, solo te aprieta’”.

Por último, fue consultado sobre si prefería al Johnny Herrera futbolista o al comentarista. “Fui tremendamente feliz jugando. Cumplí todos mis sueños jugando por la U: ganarle finales a Colo Colo, ser campeón internacional, multicampeón, atajar penales. Pero ahora tengo mucho menos estrés que cuando jugaba. Lo que hago es más relajado, disfruto más la vida y a mi hijo. Todavía llevo la pasión por dentro, a veces me tienen que poner un bozal en el canal porque me choreo por injusticias contra la U, pero me quedo con este Johnny más relajado”, concluyó.