SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa

    El exfutbolista de la U apuntó al ex Colo Colo como el responsable de que los técnicos de la Selección no le dieran cabida en las convocatorias.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Johnny Herrera sorprende y culpa a Daniel Morón de ser borrado de la Roja en la era de Marcelo Bielsa. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Johnny Herrera dejó el fútbol profesional en febrero de 2021. Desde entonces ha permanecido lejos de las canchas. A diferencia de otros colegas que han buscado la continuidad en el deporte como técnicos, el Samurái ha optado por las comunicaciones como comentarista aprovechando su experiencia.

    Nunca pensé que me podía ir tan bien después de retirarme. Siempre me proyecté de forma más tranquila. Compartir más con mi hijo, estar más en familia. Despegarme del deporte que me gustaba, era fuerte. Y salió lo de la televisión. Encontré una arista en mi vida que no la tenía presente y que se fue dando de a poco”, señaló en una entrevista sostenida con el Sifup.

    “Obviamente tiene algo de relación con el fútbol, pero es radicalmente distinto a lo que hacías todos los días: levantarse, entrenar, jugar los fines de semana. Y estoy feliz. Llegar a un lugar indicado, de buen corazón. Nos va bien en el programa también. Son cosas que te hacen feliz”, añadió sobre aquel momento.

    En cuanto al desarrollo de su carrera, afirmó que “cumplí todos los sueños que pude tener en mi vida. Saco un poquito a la Selección porque de un minuto a otro me desilusioné, no me llamaban cuando estaba en mi mejor momento, aunque después me tocó estar, rendí y fui al Mundial”.

    Sobre esto último, profundizó en los motivos por los que no se pudo consolidad en la Roja. “Por la chapa que me tenían de conflictivo. Me acuerdo que cuando llegó Bielsa, jugaron todos: Garcés, Lucho Marín, Prieto, Claudio Bravo, Lobos. Todos tuvieron la oportunidad. Pero como de preparador de arqueros estaba Daniel Morón, que me conocía como rival, me tenía catalogado como conflictivo”, remarcó.

    El dato que le pasaba a Marcelo Bielsa era que yo era conflictivo y por eso no me llamaba. Después el Bichi Borghi tampoco me llamó porque él decía que no podía tener un segundo arquero tan bueno en la banca. Eran decisiones que debía respetar. Obviamente daba rabia en su minuto, pero siempre fui de dar vuelta la página rápido. Siempre dije que mi verdadera selección es la U. Debuté en la Selección a los 21 años con Turquía y estuve muchos años, pero nunca me mató por cómo se fueron dando las cosas”, confesó.

    También compartió su sentir al recordar el título que obtuvo con la U en 2004 contra Cobreloa. “Cumplir los sueños de la vida es complejo. Siempre me imaginé jugando una final y atajando un penal, pero nunca me imaginé atajando en la final y además haciendo el penal del campeonato. Ganar la Copa Sudamericana con la “U”, ser el arquero menos vencido, la valla invicta... son cosas únicas”.

    Sin embargo, no todo fue positivo: “La única herida que me quedó con la U fue no haber ganado la Copa Libertadores. Hasta el día de hoy culpo a Azul Azul, porque vendieron a Gustavo Canales, Marcos González y Eduardo Vargas. Yo con ellos tres estoy seguro de que la ganábamos. Podría defender un poco a la dirigencia porque hicieron lo posible para que se quedaran seis meses más, pero los futbolistas no quisieron por las ofertas millonarias, y eso se entiende”.

    El apoyo de Audax Italiano

    Herrera en la U. RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Pero para Herrera hubo otro club chileno que fue importante. Se trata de Audax Italiano, elenco que lo apoyó en un momento complicado personal.

    Fue el equipo que me apoyó en el momento más difícil de mi carrera: cuando tuve el accidente. Toda la vida voy a tener a Audax en el corazón, a la familia Antillo, a los hermanos Guerrero”, remarcó.

    Me brindaron un respaldo gigante. Me protegieron, me pusieron psicólogo, me llevaban a entrenar y me ayudaron a salir adelante. No era fácil seguir jugando al fútbol después de eso. Los avatares de la vida, como irme solo a los 13 años, perder a mi hermano, a mi mamá y el accidente, te forjan y te hacen la persona que eres a futuro. Mi vieja tenía un dicho muy sabio: ‘Dale nomás, que Diosito no te va a ahorcar, solo te aprieta’”.

    Por último, fue consultado sobre si prefería al Johnny Herrera futbolista o al comentarista. “Fui tremendamente feliz jugando. Cumplí todos mis sueños jugando por la U: ganarle finales a Colo Colo, ser campeón internacional, multicampeón, atajar penales. Pero ahora tengo mucho menos estrés que cuando jugaba. Lo que hago es más relajado, disfruto más la vida y a mi hijo. Todavía llevo la pasión por dentro, a veces me tienen que poner un bozal en el canal porque me choreo por injusticias contra la U, pero me quedo con este Johnny más relajado”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoJohnny HerreraLa RojaDaniel MorónSelección ChilenaMarcelo Bielsa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lo más leído

    1.
    La alegría de Lucas Pratto tras ganar el grupo en Copa Libertadores: “Estamos felices porque vamos a definir en casa”

    La alegría de Lucas Pratto tras ganar el grupo en Copa Libertadores: “Estamos felices porque vamos a definir en casa”

    2.
    No fue falta ni amarilla para Cabero: golpe de Arturo Vidal manda al quirófano a Rossel y se pierde duelo clave ante Boca

    No fue falta ni amarilla para Cabero: golpe de Arturo Vidal manda al quirófano a Rossel y se pierde duelo clave ante Boca

    3.
    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    4.
    O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

    O’Higgins consigue histórico triunfo en Colombia ante Millonarios y avanza a los playoffs de la Copa Sudamericana

    5.
    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM
    Chile

    Carabineros realiza masivo despliegue en paraderos y estaciones de Metro: operativo contempla cerca de 100 funcionarios en la RM

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90
    Negocios

    Petróleo sufre otra dura caída y el barril WTI rompe la barrera de los US$ 90

    Hacienda recorta proyección de ingresos 2026, pero alza del precio del cobre contiene una caída mayor

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Tras rechazar el llamado de Córdova a la Roja: Erick Pulgar reaperece en triunfo de Flamengo en la Copa Libertadores

    “Utilizó todas las armas que le dejó usar el árbitro”: las quejas en Colombia tras el triunfo de O’Higgins sobre Millonarios

    “Se llevaron el premio de consuelo”: la reacción de la prensa uruguaya al triunfo de Nacional sobre Coquimbo Unido

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan
    Cultura y entretención

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan

    Valentín Trujillo y el Golpe de 1973: “Cuando me llegó la noticia de la muerte de Víctor Jara, estuve escondido 17 días”

    Diego Muzzio, escritor argentino: “Me interesaba explorar cuánto es capaz de aguantar una persona en una guerra”

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre
    Mundo

    Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

    Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel contra Gaza

    Corea del Norte confirma un ensayo con un nuevo lanzacohetes múltiple bajo supervisión de Kim Jong Un

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales
    Paula

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado