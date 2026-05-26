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    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo antes del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores

    El cuadro precordillerano fue notificado por el organismo debido a una infracción en el partido ante Cruzeiro.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La UC recibe advertencia de la Conmebol justo en la antesala del duelo clave ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La UC recibe una notificación de Conmebol justo antes de la jugarse la clasificación en la Copa Libertadores ante Boca Juniors. La Comisión Disciplinaria del organismo emitió una advertencia a Cruzados por una infracción al artículo 20 literal u) del Reglamento de Seguridad, en relación con el partido disputado ante Cruzeiro en el Claro Arena.

    La resolución fue firmada por el juez único Eduardo Gross Brown y establece “imponer al Club Deportivo Universidad Católica una advertencia”. Además, el ente rector del fútbol sudamericano notificó al club precordillerano que una reiteración de una infracción similar podría derivar en la aplicación del artículo 27.

    El artículo citado fija obligaciones para los oficiales de seguridad locales. Entre ellas, coordinar con la policía servicios de escolta para los árbitros designados durante desplazamientos oficiales, como los trayectos entre hotel y estadio el día del partido, además de movimientos vinculados a pruebas VAR y entrenamientos.

    Por su parte, el artículo 27 del Código Disciplinario de Conmebol regula la reincidencia. La norma establece que esta se configura cuando se comete una segunda infracción de naturaleza similar tras la notificación de una decisión anterior. En materias relacionadas con orden y seguridad, el plazo considerado es de dos años desde la infracción previa y la reincidencia constituye una agravante.

    La resolución aparece en la antesala de un partido decisivo para la UC en la Copa Libertadores. El equipo de Daniel Garnero visitará este jueves 28 de mayo a Boca Juniors en La Bombonera, por la última fecha del Grupo D. El encuentro está programado para las 20.30 horas de Chile y definirá las opciones del cuadro cruzado de avanzar a los octavos de final del certamen continental.

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