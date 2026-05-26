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    Tras obtener registro audiovisual: detienen a presunto autor de disparos contra vivienda en Maipú

    La policía uniformada allanó un domicilio en el cual incautó la motocicleta y vestimentas utilizadas en el ataque. Además, un segundo sujeto fue detenido por mantener droga dosificada en su poder.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Desde Carabineros informaron de la detención de un hombre de 23 años por su presunta participación en un ataque a disparos contra una vivienda en la comuna de Maipú, hecho que era investigado desde hace cerca de un mes por personal de la SIP de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú en coordinación con el Ministerio Público.

    Según indicaron desde la policía uniformada, la investigación se originó a raíz de una denuncia por disparos injustificados registrados contra un domicilio ubicado en calle Jaime Galte. A partir de diversas diligencias investigativas, Carabineros logró reunir antecedentes que permitieron identificar al presunto autor del ataque.

    Uno de los elementos clave en la indagatoria fue el hallazgo de un registro audiovisual difundido en redes sociales, el cual mostraba el momento exacto en que el imputado efectuaba disparos con una escopeta en dirección al inmueble afectado.

    Los funcionarios policiales, con estos antecedentes, gestionaron con el Ministerio Público una orden de detención, la que fue ejecutada durante la mañana de este martes, donde personal policial concretó un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Andrómeda, en Maipú.

    En el procedimiento se logró la detención del principal investigado, un ciudadano chileno de 23 años con antecedentes policiales previos. Además, Carabineros incautó la motocicleta presuntamente utilizada en el ataque y diversas vestimentas vinculadas al hecho investigado.

    Durante el operativo también fue detenido un segundo sujeto, igualmente chileno y de 23 años, quien mantenía en su poder envoltorios dosificados de pasta base de cocaína. La droga será sometida a peritajes por parte de personal especializado para establecer su composición y cantidad exacta.

    Ambos imputados estaban a la espera de pasar por control de detención.

    Más sobre:CarabinerosMaipúRoboDisparos

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