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    Formalizan al alcalde de Rinconada por fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público y negociación incompatible

    El Ministerio Público solicitó durante esta jornada la prisión preventiva de Juan Galdames Carmona (Ind. exUDI), además del director jurídico y un exsecpla del municipio. Se espera que el tribunal resuelva la cautelar este viernes luego de que el jueves terminen de exponer la defensa y los querellantes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Formalizan al alcalde de Rinconada por fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público y negociación incompatible Municipalidad de Rinconada

    Este martes, en el Juzgado de Garantía de los Andes, comenzó la audiencia de formalización del alcalde de la comuna de Rinconada, Juan Galdames Carmona (Ind. exUDI), imputado por los delitos de fraude al fisco reiterado, falsificación y uso de instrumento público y negociación incompatible.

    En la formalización también estarían imputados el director jurídico del municipio, Lautaro Silva, y el otrora Secretario General de Planificación de la comuna, Hernán Espina.

    Según explicó durante esta jornada el Ministerio Público, los hechos se habrían iniciado durante el año 2022.

    “Suponen una compra con valores que perjudican al erario municipal digamos y por ello a todos digamos como ciudadanos, en valores muy superiores a los precios reales que habían”, comenzó explicando al respecto el fiscal de Los Andes, Jorge Alfaro.

    El fiscal de Los Andes, Jorge Alfaro Fiscalía de Valparaíso

    A lo que continuó: “Para lo cual hicieron una serie de maniobras que hemos sostenido nosotros en la formalización, destinadas a concretar estas compras y asegurar en definitiva lo que era el negocio, el acuerdo que tenían con los particulares”.

    En particular, la investigación detalla la compra de tres terrenos por el municipio a un cercano del jefe comunal, el ya fallecido empresario agrícola Fernando Porcile Valenzuela. Para esto, según detalla la investigación, se habrían generado documentos presuntamente falsos para aumentar su valor.

    Según el detalle de la demanda también por la Contraloría General de la República, el perjuicio ocasionado ascendería a los 1.300 millones de pesos.

    Así las cosas, el fiscal Alfaro detalló que las compras se habrían realizado por medio de trato directo y sin licitación previa.

    Por todo lo antes señalado, el Ministerio Público habría pedido este martes la prisión preventiva contra los tres imputados.

    “Entendemos que se ajusta además a la gravedad de los hechos, pero por cierto eso tiene que ser ponderado y resuelto por el juez de garantía con los antecedentes que tanto nosotros como los querellantes y también las defensas por cierto, a través de los abogados, de los imputados, puedan ir incorporando en el resto de la audiencia”, detalló.

    Por el momento se espera que durante la jornada del jueves prosiga la formalización, tanto con el fin de la presentación de Fiscalía y el inicio de los alegatos de la defensa y los querellantes.

    Durante la jornada del viernes el tribunal debería resolver si el jefe comunal pasa a prisión preventiva.

    Más sobre:Región de ValparaísoRinconadaJuan Galdames CarmonaFraude al fisco

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