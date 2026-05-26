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    Proyectan ventas por US$ 540 millones para el CyberDay 2026

    La CCS espera un alza de 5% respecto a la edición 2025.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Falta menos de una semana para que inicie el CyberDay 2026, el evento de comercio electrónico más importante del país durante el primer semestre.

    De acuerdo con proyecciones de la CCS, las transacciones en ventas para este año se estiman en torno a los US$ 540 millones, lo que equivale a un crecimiento del 5% con respecto al año pasado.

    Además, la cámara estima que “el comercio electrónico en Chile alcanzará ventas en torno a los US$ 9.000 millones este 2026, representando un crecimiento anual del 10% y consolidando una penetración del 15% sobre las ventas totales del comercio”.

    Respecto a los descuentos, se espera que el descuento promedio general del evento estará en torno al 22%. A nivel de categorías, las mejores ofertas se concentrarán en vestuario, con un 27% de descuento promedio.

    Además se espera un descuento promedio de 26% para Hogar y Decoración; un 25% en Infantil y Juguetes; y para Deportes y Outdoor se espera un descuento en promedio de 24%.

    Paul Sakuma

    Integración de inteligencia artificial

    Esta ocasión estará marcada por la integración de Inteligencia Artificial en la experiencia de compra, según anunció la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

    La herramienta lleva por nombre Cyber AI, y consiste en un agente conversacional que funcionará como asesor experto que permita filtrar información y recibir recomendaciones personalizadas.

    Cyber AI estará disponible en todo momento en el sitio oficial del CyberDay en Chile, y se le pueden realizar preguntas lenguaje natural.

    “El consumidor chileno cambió. Ya no solo busca el precio más bajo, sino también una experiencia de compra fluida, rápida y sin fricciones. Ante el inmenso volumen de información y la saturación de ofertas que vemos en la red, la inteligencia artificial aplicada al comercio electrónico es la respuesta para devolverle tiempo y control al usuario”, dice Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

    Lee también:

    Más sobre:CyberDayDescuentosIAaiInteligencia Artificialcomercio electrónico

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