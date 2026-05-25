La fotografía móvil ha democratizado el registro visual en las últimas dos décadas. Lo que comenzó como un añadido curioso en los primeros teléfonos celulares es hoy la herramienta principal con la que nos comunicamos, superando en inmediatez al texto y la voz.

Sin embargo, a medida que el smartphone se ha convertido en una extensión de la vida cotidiana, la exigencia del usuario promedio también ha mutado: ya no basta con capturar un instante estático y nítido, la cámara debe operar como un vehículo de expresión .

Ese cambio de paradigma es el que está modelando los recientes movimientos de la industria, donde las alianzas entre fabricantes de teléfonos y firmas tradicionales de fotografía han pasado de ser un mero gancho de marketing a una integración profunda de ingeniería.

El caso de Xiaomi y Leica, una colaboración que ya entra en su quinto año, ilustra esta transición. Su más reciente lanzamiento, la serie Xiaomi 17T, es un testimonio de cómo el desarrollo de software y hardware busca ir más allá del obturador.

De la coingeniería al estándar óptico

Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

Cuando ambas marcas unieron fuerzas en 2022, el objetivo inicial fue trasladar la “firma” de Leica al ecosistema móvil de Xiaomi. Esto se tradujo en perfiles de color específicos -el naturalista Leica Authentic Look y el más saturado Leica Vibrant Look- y una mejora progresiva en las lentes, transitando de la serie Summicron a la óptica premium Summilux.

No obstante, el salto cualitativo más evidente ocurrió en 2025. La colaboración adoptó un modelo de cocreación que dio a luz equipos como el Xiaomi 17 Ultra, el primer smartphone en incorporar una lente APO de Leica, y el Leica Leitzphone, un dispositivo de nicho que replicaba tanto el diseño físico (con el clásico emblema Red Dot) como la ciencia de color de cámaras icónicas como la M9 y M3.

Ese trabajo pavimentó el camino para la serie 17T, donde el enfoque ya no está en demostrar qué tan cerca puede estar un teléfono de una cámara profesional, sino en explotar aquello que la cámara tradicional no puede hacer con la misma inmediatez.

El movimiento como parte del relato

Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

Si una fotografía congela una fracción de segundo, un video registra una secuencia ininterrumpida. La serie 17T apunta al espacio intermedio a través del “Leica Live Moment”.

La premisa de capturar imágenes en movimiento no es inédita en la industria tecnológica. Apple popularizó el concepto con Live Photos hace más de una década, una función que hasta el día de hoy divide a los usuarios entre quienes valoran el contexto y quienes lo consideran un gasto innecesario de almacenamiento. La apuesta de Xiaomi y Leica, sin embargo, busca integrar este formato dinámico con su tradicional fotografía de retrato.

Al considerar el movimiento como parte de la narración, y no como un simple elemento secundario, se busca aportar continuidad y emoción a las imágenes cotidianas, manteniendo la estética característica de la marca alemana.

La diferencia técnica radica en la aplicación del procesado. En el modo “Leica Live Portrait”, el software añade un efecto bokeh (desenfoque de fondo) natural a estos momentos dinámicos, permitiendo que un cambio de mirada o una expresión fugaz mantengan la profundidad de campo propia de una cámara réflex, dotando al retrato de una capa extra de realismo.

Especificaciones estandarizadas

Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

Para sostener esta propuesta narrativa, Xiaomi tomó una decisión arquitectónica inusual para la gama media-alta: estandarizar el hardware fotográfico.

Así, la serie 17T incorpora el teleobjetivo Leica de 5 aumentos (5x) en todos los modelos de la línea, sin reservarlo exclusivamente para las versiones “Pro” o “Ultra”. Esto asegura que la captura de expresiones y movimientos a distancia mantenga la misma compresión óptica y nitidez que en los planos cerrados.

A esto se suman actualizaciones enfocadas en la experiencia de uso sostenida, como paneles con protección ocular optimizada para reducir la fatiga visual, y baterías de mayor capacidad para soportar el evidente gasto energético que supone el procesamiento constante de imágenes dinámicas y video.