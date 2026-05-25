Arrau asegura plan de seguridad promulgado por Boric “es suficiente” y se hace cargo de sus antiguas críticas al ministerio

Tras encabezar su primer comité de Seguridad, el nuevo ministro de esa cartera, Martín Arrau (republicano), entregó un punto de prensa desde el Palacio de La Moneda, en el que aseguró que próximamente dará a conocer “un paquete legislativo muy robusto de gestión inmediata”.

Luego de ser consultado sobre si efectivamente hay un plan de seguridad, a propósito de los dichos de su antecesora, Trinidad Steinert, quien negó la existencia de un plan concreto para el tema, Arrau afirmó que se aplicará la ley del gobierno de Gabriel Boric, el cual exige una Política Nacional de Seguridad.

“Hay que recordar que la ley 21.730, que tiene poco más de un año, que es la que crea este ministerio, obliga a varias cosas. Lo primero es que existe una Política Nacional de Seguridad Pública, esa está vigente, la promulgó el expresidente Boric, dura 6 años, y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia, da espacio para ciertas políticas, para ciertos planes, programas, en fin, que se puedan implementar en el futuro. Por tanto, en nuestra posición vamos a operar bajo esa política que hoy día está vigente, que le quedan más de 5 años de funcionamiento”, señaló.

De todas maneras, el ministro declaró que es “indudable que el Presidente José Antonio Kast tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundentes”.

Dicho eso, aseguró que cuando asista al Congreso, la próxima semana -2 de junio- tras ser citado por el Senado, va a “comunicar y mostrar cada una de esas propuestas que tienen un pilar legislativo muy importante que daremos a conocer en los próximos días con un paquete legislativo muy robusto, de gestión inmediata y de acciones concretas. También hay algunas de estructuración de planes y de estas estrategias”.

“Evidentemente, con los equipos estamos haciendo algunos ajustes y la próxima semana, después de la cuenta pública, estaremos conversando en profundidad, respondiendo todas las dudas de cada uno de estos planes y, efectivamente, de cada una de estas iniciativas que van a estar en detalle en esa comparecencia”, agregó.

Antiguas críticas al ministerio

Por otro lado, fue requerido por sus antiguas críticas al Ministerio de Seguridad, que se puso en marcha durante la administración de Gabriel Boric.

Sobre el punto, el ahora jefe de esa repartición dijo: “Uno puede haber tenido críticas a las tramitaciones de las políticas públicas, por supuesto, pero hoy día hay que aprovechar estas herramientas al máximo, y es el mandato que me ha dado el Presidente de la República”.

Expulsión de migrantes irregulares

Por último, Arrau abordó los dichos del director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien a propósito de la promesa de Kast de expulsar 300 mil migrantes irregulares aseguró que “nadie está obligado a lo imposible”.

Consultado sobre si se va a cumplir con esa cifra, el ministro de Seguridad contestó: “Se va avanzando bastante más rápido que lo que hizo la oposición , ya estamos con el tercer vuelo completado de expulsión, se están hablando y teniendo conversaciones con otros países que hay que mejorar las relaciones diplomáticas, que sería muy importante para poder acelerarlas”.

“Vamos acelerando a este ritmo, mucho más que lo que se hizo en gobiernos anteriores, y por tanto, efectivamente, hay que seguir empujando eso, y como Ministerio de Seguridad Pública y coordinador de este Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a apoyar en todo lo que sea posible para avanzar lo más posible en cumplimiento de esa gran meta que nos puso el Presidente José Antonio Kast”, concluyó el secretario de Estado.