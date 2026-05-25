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    “Nadie está obligado a lo imposible”: Sauerbaum por promesa de Kast de expulsión de 300 mil migrantes irregulares

    Asimismo, el exdiputado de RN adelantó que el Presidente entregará una serie de anuncios en la materia durante su primera cuenta pública.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Valparaiso, 7 de enero 2026 Punto de prensa del diputado Frank Sauerbaum Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, defendió esta mañana las polémicas declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien calificó como “metáfora” y luego como “hipérbole” su promesa de expulsar a 300 mil migrantes irregulares del país.

    En conversación con radio ADN, el exdiputado de Renovación Nacional aseveró que “nadie está obligado a lo imposible”.

    “Nosotros no podemos hoy día, fuera del marco de la ley, hacer estas expulsiones. Nosotros estamos haciendo las expulsiones y las fiscalizaciones que no se hacían debidamente. Nosotros hoy día estamos fiscalizando las empresas que están contratando ilegales. También estamos tratando de desincentivar los ingresos irregulares a través de las iniciativas parlamentarias”, agregó.

    “Pero, yo creo que es demasiado injusto exigirle al Presidente apenas luego de dos meses sacar a 330 mil personas. Es evidente que en una semana, en un día, ni en dos meses se van a poder sacar 330 mil personas con el costo que tiene”, reforzó.

    En esa línea, lanzó: “A mí me gustaría que quienes critican, sobre todos los parlamentarios, se preocuparan este año de dejar recursos para expulsiones, porque el Congreso el año pasado aprobó 4 mil millones de pesos solo para expulsiones y con eso no alcanzamos a expulsar a 2 mil personas. El gobierno va a tener que hacer un esfuerzo adicional para poder expulsar a más personas con los recursos escasos que nos dejan”.

    Cifras

    Consultado sobre qué cifra manejan sobre personas migrantes en situación irregular, Sauerbaum contestó: “La PDI catastró 330 mil personas hace tres años atrás. Eso se ha ido modificando y el problema que tenemos hoy día es que no tenemos un catastro porque tenemos que restar todas las personas que han sido expulsadas, todas las personas que se han ido voluntariamente, pero hoy día tenemos un dato efectivo que son 252 mil personas que están debidamente empadronadas.

    “Lo anterior es un dato muy relevante para nosotros porque en base a eso nosotros podemos trabajar porque es un dato cierto de personas que están debidamente identificadas”, añadió.

    Próximos anuncios del Presidente

    Con todo, el director nacional de Migraciones adelantó que el Presidente Kast “va a enunciar en los próximos días un plan completo que no solamente se va a basar en expulsiones”.

    “Seguramente en la cuenta pública, el Presidente va a enunciar una serie de medidas que hemos estado conversando para hacerlo (expulsiones) más eficiente, más rápido. Estamos avanzando también con las relaciones con Venezuela, ya que el 65% de las personas que están ilegales en Chile son venezolanas. Nosotros no tenemos relaciones consulares, pero afortunadamente se ha ido avanzando paso a paso para poder restablecer esa relación”, concluyó Sauerbaum.

    Más sobre:MigrantesExpulsiónJosé Antonio KastFrank Sauerbaum

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