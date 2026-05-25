SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Sernac oficia a la Subtel por eventual mal uso de prefijos en telefonía

    El organismo señaló que tomó conocimiento de que una o más compañías estarían incumpliendo la normativa que establece el uso obligatorio de los prefijos 809 y 600.

    Por 
    Patricia San Juan
    Sernac oficia a la Subtel por en el uso de prefijos en telefonía. Andres Perez

    El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) con el objetivo de conocer si está realizando alguna investigación relativa a eventuales incumplimientos relativos al uso de los prefijos 809 y 600, lo que podría afectar los derechos de los consumidores.

    En un comunicado el Sernac señaló que tomó conocimiento de que una o más compañías estarían incumpliendo la normativa que establece el uso obligatorio de los prefijos 809 y 600 para realizar llamadas con comunicaciones masivas no solicitadas y solicitadas, respectivamente.

    “Según los antecedentes con los que cuenta el Sernac, una o algunas empresas de telecomunicaciones habrían implementado un mecanismo digital que mantendría preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809, dificultando que sus clientes reciban comunicaciones de otros operadores, afectando potencialmente los procesos de portabilidad numérica, la libre elección, la información transparente, la competencia y el tratamiento de datos personales de los consumidores, entre otras implicancias”, indica el comunicado.

    Resolución

    A mediados de agosto de 2025 entró en vigencia la resolución de la Subtel que obligó el uso de prefijos determinados para las llamadas comerciales, de tal manera que toda comunicación que se realice de forma masiva y automática deberá contar con la numeración establecida para ello.

    La norma establece que, si un consumidor recibe un llamado de un número telefónico con el prefijo 809, lo está contactando una entidad con la que actualmente no tiene un vínculo comercial o financiero y que, por ende, no ha solicitado ni autorizado. Por ejemplo, llamadas automatizadas masivas que buscan ofrecer y/o vender un producto.

    Por otro lado, si un usuario es contactado a través de un número telefónico con el prefijo 600, se entiende que se trata de una entidad que sí cuenta con la autorización para llamarle.

    A través del oficio, el Sernac le solicitó a Subtel una serie de antecedentes, entre ellos, si la entidad reguladora está realizando alguna investigación respecto de esta temática, las implicancias jurídicas de estas posibles acciones, si ya ha tomado acciones respecto de las empresas involucradas, entre otros.

    Una vez recibida la información de parte del regulador, y en caso de existir posibles incumplimientos a la normativa sectorial y a la Ley del Consumidor (LPC), el Sernac podría iniciar acciones individuales o colectivas en contra de las empresas, precisó el organismo.

    Llamadas spam y derechos de los consumidores

    Con la asignación del prefijo 809 y 600, las personas tienen la certeza de que la llamada recibida corresponde a una de carácter masivo, solicitada o no. En esencia, lo que hace es reconocer y filtrar el spam de las empresas, teniendo la certeza que no corresponden a otro tipo de llamadas, por ejemplo, llamados que pudieran ser fraudulentas o engañosos.

    Por ende, las llamadas spam no se eliminaron con la incorporación de esta nueva disposición, solo se califican en realizadas por empresas con las que el consumidor no tiene contrato (prefijo 809) y las realizadas por compañías con las que sí tiene vínculo comercial (prefijo 600)

    Adicionalmente, la Ley del Consumidor (LPC) permite a las empresas enviar comunicaciones publicitarias o promocionales a los consumidores, pero al mismo tiempo, los usuarios tienen derecho a solicitar que dejen de hacerlo.

    Adicionalmente, los proveedores se encuentran obligados a indicar la forma expedita para que los destinatarios de las referidas comunicaciones puedan solicitar su suspensión. Una vez solicitada, quedarán prohibidas.

    El Sernac recordó que su plataforma “No Molestar” facilita la gestión para que los teléfonos y correos electrónicos sean eliminados de las bases de las empresas y evitar que continúen con el envío de comunicaciones promocionales y/o publicitarias. Para acceder, los usuarios deben visitar www.sernac.cl.

    Más sobre:TelecomunicacionesSernacSubtelPrefijos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldes oficialistas suben presión por contribuciones: cuestionan dichos de subdere e insisten en reevaluar propuesta

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    Martínez suma likes para presentarse a la reelección de la presidencia del FA

    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal

    Lo más leído

    1.
    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    A un año de denuncia de la Contraloría licencias médicas se desploman casi 20%, con 1,6 millones menos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal
    Chile

    “Mejorar eficiencia de recursos”: Dipres también golpea la mesa a Codelco, EFE y otras empresas públicas por ajuste fiscal

    Martínez suma likes para presentarse a la reelección de la presidencia del FA

    Caso Torrealba se acerca a su fin: Fiscalía alista cierre de investigación y acusará al exalcalde por fraude al Fisco

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”
    Negocios

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Cuando la certeza llega demasiado tarde, la columna de Gonzalo Said

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    Cristóbal Vidaurre se impone en el Atacama Challenger

    Alarma Mundial: la lesión de Lionel Messi que tiene en ascuas a Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar
    Cultura y entretención

    Cannes 2026: el positivo paso del cine chileno y cómo la ganadora Fjord puede alcanzar los Oscar

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA
    Mundo

    “No basta con invocar la ética”: Las claves de “Magnifica humanitas”, la primera encíclica de León XIV donde alerta sobre la IA

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes