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    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    En momentos en que el país enfrenta la cuarta semana de conflictos, Rodrigo Paz pidió disculpas al tiempo que informó que impulsará un “perdonazo tributario” destinado a pequeños contribuyentes y sectores populares.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente Rodrigo Paz saluda a estudiantes tras recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), el 8 de mayo pasado. Foto: ABI

    En el comienzo de la cuarta semana del conflicto en el país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pidió disculpas este lunes y anunció la reducción de su salario y de los ministros en un 50%, además de impulsar un “perdonazo tributario” destinado a pequeños contribuyentes y sectores populares.

    El mandatario realizó los anuncios durante su mensaje por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina, desde la Casa de la Libertad en Sucre, donde defendió la necesidad de reformar el Estado y construir nuevas instituciones.

    “Quiero avisarles que este presidente junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del compromiso con el país, de rebajarse el salario de 50% para que sea aporte claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”, dijo Paz desde Sucre.

    De ese modo, el mandatario aseguró que la medida busca dar una señal de austeridad sin afectar otras áreas del aparato estatal.

    “El 50% de nuestros salarios será rebajado y no queremos perjudicar a otras áreas ni a los profesionales, porque tenemos muy buenos profesionales”, afirmó, según consigna el diario paceño La Razón.

    En cuanto al “perdonazo tributario”, Paz afirmó que la medida no busca beneficiar a “los ricos”, sino a gremiales, trabajadores por cuenta propia, transportistas y artesanos, con el objetivo de que reactiven su economía.

    “Bolivia está en momentos complicados, por eso hemos generado una norma que se va a presentar esta semana: el perdonazo tributario; y que conste, para que sepan algunos, no es para los ricos. Es para los gremiales, cuentapropistas, transportistas, artesanos, para que puedan reactivar su economía”, manifestó.

    Los anuncios de Paz se producen en el día 25 de las movilizaciones que se concentran en La Paz, con las cuales sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) exigen la renuncia de Paz.

    Según el medio Brújula Digital, el departamento más afectado es La Paz, con 20 puntos de bloqueo. Cochabamba registra 13 rutas interrumpidas; Potosí, 10; Oruro, nueve; y Santa Cruz, dos.

    Ante esta situación, el departamento de La Paz enfrenta desabastecimiento de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible.

    En medio de este escenario, Paz aseguró este lunes que se resolverán los problemas y que “les caerá” la Constitución a los que no quieren dialogar.

    “Es un momento difícil, pero creo que Bolivia está buscando superar las diferencias bajo el manto del diálogo. A aquellos que no quieren dialogar les caerá la Constitución, porque para eso hay una Constitución”, dijo el mandatario, quien llegó a Sucre para participar de los actos oficiales por los 217 años del Primer Grito Libertario de América Latina.

    “¿Es tan difícil sentarnos entre bolivianos para dialogar y resolver nuestros problemas? Todos somos hijos de la patria, todos merecemos el mismo derecho y yo soy agradecido porque, en algunas regiones más que en otras, a través del voto, lograron que yo estuviera donde estoy (…) y si a algunos de ellos, tal vez no pude atender a tiempo, pido disculpas, pero los voy a atender”, afirmó.

    Además, Paz informó que el próximo miércoles 27 de mayo, a las 10:00, empezará a funcionar el consejo económico y social. “Eso significa darnos una oportunidad para encontrar las sinergias (…), generar sinergias entre los departamentos”, agregó el mandatario.

    Más sobre:BoliviaRodrigo Pazreducción del sueldoprotestasperdonazo tributarioCOBbloqueosconsejo económico y socialMundo

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