CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras.

Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), empresa perteneciente al grupo Luksic cuya principal inversión en su participación de 30% en la naviera alemana Hapag-Lloyd, reportó sus resultados del primer trimestre, los cuales mostraron un empeoramiento en su desempeño.

En su reporte a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la compañía informó que en el primer trimestre registró una pérdida de US$82,9 millones, versus la utilidad de US$149,4 millones anotada en igual periodo de 2026.

“Al comparar la variación entre ambos trimestres, la disminución se explica principalmente por menores resultados provenientes de Hapag-Lloyd (US$218,7 millones), en un contexto de tarifas de flete promedio más bajas y mayores costos operativos. Adicionalmente, existe una menor contribución en diferencia de cambio de US$24,7 millones”, dijo CSAV.

La participación de CSAV en el resultado de Hapag-Lloyd alcanzó en el primer trimestre a una pérdida de US$81,5 millones frente a la utilidad de US$137,3 millones registrada en igual periodo de 2025, reflejando principalmente la normalización de tarifas de transporte que cayeron 9,6% y mayores costos logísticos y operativos, añadió la empresa.

Mejores perspectivas

En tanto en un comunicado Roberto Larraín, gerente general de CSAV, señaló que “la industria naviera tuvo un inicio de año desafiante, con una disminución de tarifas, condiciones climáticas adversas en el Norte de Europa y Norteamérica en enero y febrero, a lo que posteriormente se agregaron las limitaciones de tránsitos por el Mar Rojo, el Estrecho de Ormuz y la zona norte del Golfo Pérsico. La inestabilidad en el Medio Oriente sigue presionando a las cadenas logísticas globales”.

Añadió que “esto impactó fuertemente a Hapag-Lloyd el primer trimestre en términos de costos, parte de los cuales comenzarán a recuperarse con rezago en los próximos meses. Para los próximos trimestres esperamos una mejor perspectiva en cuánto a los volúmenes y comenzar a recuperar parte del alza de costos”.

La naviera recordó que recientemente Hapag-Lloyd mantuvo el rango de perspectivas de resultados para 2026 con una proyección de Ebidta (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre US$1.100 millones y US$3.100 millones.

Asimismo dijo que se continúa avanzando en el proceso de compra de la naviera ZIM. Al respecto precisó que el 30 de abril la junta de accionistas de esta compañía aprobó la transacción y actualmente se sigue progresando con las aprobaciones requeridas por las autoridades competentes.

Tras el reporte de resultados las acciones de CSAV subían 1,95% a $45,90 en la Bolsa de Santiago, sumándose al positivo desempeño del Ipsa, el principal indicador del mercado local, que avanzaba 2,03%.