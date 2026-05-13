Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%

Con una caída de 2,31% cerró la Bolsa de Santiago este miércoles a pesar de que a nivel global los mayores mercados del mundo se mostraron optimistas.

Entre las razones que explicaron la merma no sólo se encuentra SQM -que perdió 4,08%- sino que también la acción de Vapores, que cedió 2,76% en la jornada.

Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, explica que la baja en la compañía se debió a “los malos resultados de Hapag-Lloyd”, compañía sobre la cual posee el 30%.

Este miércoles, la naviera alemana informó un primer trimestre caracterizado por “un entorno de mercado complejo y las interrupciones operativas” que afectaron ingresos y ganancias.

En concreto, entre enero y marzo los ingresos del grupo cayeron 7,54% año contra año hasta a US$4.900 millones, lo que se debió a “la disminución de las tarifas de flete”.

Con esto el Ebitda perdió 55,2% hasta unos US$494 millones, y la última línea pasó desde las ganancias de US$469 millones del primer cuarto de 2025 a pérdidas por US$256 millones en el mismo periodo de este ejercicio.

Según el reporte de la compañía, “las interrupciones relacionadas con el clima a principios de año, así como el cierre de facto del Estrecho de Ormuz a finales de febrero, provocaron una ligera disminución del volumen de transporte del 0,7%, hasta los 3,2 millones de TEU, en el segmento de transporte marítimo de línea regular, además de un aumento de los costes de transporte, en comparación con el mismo periodo del año anterior”.

Al mismo tiempo, las tarifas de flete se contrajeron 9,5% en promedio, situándose en US$1.330 por TEU.

En concreto, detalló que el desempeño del negocio se vio afectado “principalmente por las interrupciones causadas por el clima en varios puertos marítimos. Las limitaciones operativas provocaron retrasos y costos adicionales que repercutieron negativamente en las ganancias. Además, el conflicto en Oriente Medio generó cambios de ruta con tiempos de tránsito prolongados, lo que causó mayores presiones sobre los costos”.

En el reporte explicaron que, ante el contexto de un entorno geopolítico persistentemente complejo, “seguimos previendo un Ebitda del grupo de entre US$1.100 y US$3.100 millones y un EBIT de entre -US$1.500 y US$500 millones para el ejercicio financiero de 2026″.

“El primer trimestre de 2026 fue insatisfactorio para nosotros, con interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con el clima y la presión sobre las tarifas de flete, lo que resultó en resultados significativamente inferiores. Al mismo tiempo, nuestra red Gemini ha demostrado su resiliencia incluso en condiciones difíciles, lo que nos ha permitido mantener una oferta de servicio confiable para nuestros clientes”, declaró Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd AG, a través de un comunicado de prensa.