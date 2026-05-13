Manchester City golea a Crystal Palace y le mete presión a Arsenal en la definición de la Premier League

Manchester City cumplió con su labor este martes y se mantiene en la lucha por el título de la Premier League. En un duelo pendiente por la fecha 31 del torneo, el equipo que dirige Pep Guardiola goleó por 3-0 a Crystal Palace, en el Etihad Stadium. Con este resultado, los Ciudadanos le meten presión a Arsenal, el puntero del torneo, ya que se colocan a solo dos puntos restando dos duelos para el final del campeonato.

Los anfitriones, superiores en el trámite, llegaron al gol sobre el final de la primera parte. Antoine Semenyo abrió la cuenta a los 32′ y luego Omar Marmoush a los 40′ estiró la ventaja. En la segunda fracción, a poco del final, Savinho marcó el definitivo 3-0 a los 84′.

Foto: Manchester City en X.

A dos puntos

El resultado no es menor, puesto que ahora Manchester City alcanza los 77 puntos, contra los 79 de Arsenal. Aunque el calendario para Guardiola y compañía no pinta sencillo, ya que en la penúltima fecha visitarán a Bournemouth, una de las sorpresas del torneo que pelea por entrar a las competiciones europeas de la próxima temporada, mientras que cerrará todo en casa contra Aston Villa, otro equipo que se ubica en la parte alta.

Aunque antes de esos mencionados partidos, específicamente este sábado 16 de mayo, los Ciudadanos disputarán la final de la Copa FA, en la que se enfrentarán nada menos que a Chelsea. Tres rivales complejos para cerrar la temporada.

Por su parte, el equipo dirigido por Mikel Arteta tiene un calendario, en el papel, más favorable para descansar: el próximo lunes 18 recibirán en el Emirates al descendido Burnley y el domingo 24 terminarán su participación en la Premier League contra Crystal Palace de visita. Casi una semana después, con todas las competiciones locales ya definidas, afrontarán la final de la Champions League ante PSG, el 30 de mayo.