SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tras cita con Parisi y gestos del PDG: alcalde Toledo aclara que “por ahora” no está buscando militar en un partido

    La cita entre el líder del Partido de la Gente y uno de los jefes comunales de izquierda más relevantes se dio casi en paralelo al encuentro del Presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fundador del Partido de la Gente (PDG) y carta presidencial de la colectividad, Franco Parisi, llegó la tarde de este miércoles hasta Puente Alto para reunirse con el alcalde, Matías Toledo.

    La cita entre el líder del PDG y uno de los jefes comunales de izquierda más relevantes se dio casi en paralelo al encuentro del Presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición en La Moneda.

    Toledo aseguró que no fue invitado a esa reunión porque en el gobierno no habrían tenido conocimiento de la dirección de correo para remitirla.

    Antes de su diálogo con el jefe comunal, en declaraciones a radio ADN, Parisi manifestó que sería totalmente de su agrado que el alcalde de una de las comunas más pobladas del país se integre a su partido.

    Puente Alto es parte del distrito 12, el bastión electoral de Pamela Jiles. En el distrito, el PDG sumó sobre 100 mil votos en la más reciente elección parlamentaria. La diputada ya en su tercer periodo consiguió cerca de 94 mil y Zandra Parisi, la hermana del economista, reunió más de 15 mil apoyos. En la primera vuelta presidencial, el abanderado del PDG obtuvo 64.573 votos en Puente Alto.

    Tras la reunión, en sus redes sociales, Franco Parisi publicó un video junto su hermana diputada y el alcalde con la leyenda de “se vienen cositas”.

    En diálogo con la prensa, Toledo valoró el encuentro con la legisladora y el líder del PDG.

    Parisi, en tanto, resaltó las cualidades del alcalde y el trabajo que está realizando.

    “Usted ha salido desde los movimientos sociales a ser alcalde de una de las comunas más importantes de Chile y que en La Moneda no se sepa su correo asusta, preocupa, pero hay que esperar. En el PDG usted como será un líder social respetado como todos los miembros de esta comuna”, sostuvo.

    Asimismo, comprometió el apoyo de los 13 diputados del PDG a la comuna.

    “Esta comuna es importantísima para nosotros. Queremos que sea la comuna de los emprendedores, del mejor vivir, la comuna más segura y estamos seguros que usted lo va a lograr y queremos apoyarlo con la bancada del PDG”, manifestó.

    “Valoro mucho a la gente que milita”

    Toledo fue consultado por la posibilidad de que se integre a las filas del PDG, posibilidad que no descartó.

    “La verdad es que, por ahora, nosotros no estamos explorando nuestra posición de militar. Sí, yo valoro mucho a la gente que milita, porque creo que la política se hace en colectividad, creo que uno tiene que estar en espacios de organización”, respondió.

    En esa línea, hizo ver que si bien la independencia es positiva frente a problemas que tienen los partidos políticos con respecto a temas como la representatividad, actualmente son este tipo de colectividades “el espacio que existe para organizarse”.

    Respecto a la reunión en La Moneda, Toledo cuestionó que se efectúen según afiliación.

    “Encuentro que es muy positivo que se reúnan los alcaldes con el Presidente, sin embargo, ya ese slogan de los alcaldes oficialistas, de los alcaldes de oposición, eso ya le hace mal a Chile. Hoy día nosotros somos alcaldes y somos alcaldes de las comunas que representamos y hoy día las políticas que se están discutiendo en el Parlamento, que se están llevando, le impactan tanto a los alcaldes de derecha como a los de izquierda, centro, independiente, a todos nos impactan. Entonces, creemos que es muy negativo esa distinción que se hace” advirtió.

    Más sobre:Franco ParisiPDGMatías ToledoPuente AltoPresidente José Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas

    “No vimos delitos asociados”: contralora Dorothy Pérez por informe de compra de terrenos del Minvu

    Consejo Regional de Arica aprueba financiamiento a plan para comenzar la erradicación de la toma del Cerro Chuño

    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Kast encabeza cita con alcaldes de oposición en La Moneda y extiende disculpas a aquellos que no les llegó la invitación

    Lo más leído

    1.
    La respuesta de Hacienda que decepcionó al PS y al PC: dice que Quiroz no tendría conflicto de interés para tramitar megarreforma

    La respuesta de Hacienda que decepcionó al PS y al PC: dice que Quiroz no tendría conflicto de interés para tramitar megarreforma

    2.
    Corte de Copiapó rechaza solicitud de desafuero del expresidente Boric por injurias contra exdirector del SLEP

    Corte de Copiapó rechaza solicitud de desafuero del expresidente Boric por injurias contra exdirector del SLEP

    3.
    Fidel Espinoza (PS) niega ingreso al Senado a subsecretaria de la Segpres: “Mientras yo esté, no va a poder entrar”

    Fidel Espinoza (PS) niega ingreso al Senado a subsecretaria de la Segpres: “Mientras yo esté, no va a poder entrar”

    4.
    Kast encabeza cita con alcaldes de oposición en La Moneda y extiende disculpas a aquellos que no les llegó la invitación

    Kast encabeza cita con alcaldes de oposición en La Moneda y extiende disculpas a aquellos que no les llegó la invitación

    5.
    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas
    Chile

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas

    “No vimos delitos asociados”: contralora Dorothy Pérez por informe de compra de terrenos del Minvu

    Consejo Regional de Arica aprueba financiamiento a plan para comenzar la erradicación de la toma del Cerro Chuño

    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año
    Negocios

    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año

    Hapag-Lloyd pierde US$250 millones en el primer trimestre y las acciones de Vapores caen más de 2%

    Senado de EE.UU. ratifica a Kevin Warsh como presidente de la Fed, pero con la votación más estrecha de la historia

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo
    El Deportivo

    El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo

    Manchester City golea a Crystal Palace y le mete presión a Arsenal en la definición de la Premier League

    El desahogo del DT de Sevilla tras vital triunfo: “No tengo miedo de poner a nadie, ni a Alexis con treinta y muchos”

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”
    Cultura y entretención

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán
    Mundo

    Funcionarios de EE.UU. dicen que empresas chinas planean ventas secretas de armas a Irán

    El pistacho, la otra guerra sobre el “oro verde” entre Estados Unidos e Irán

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat