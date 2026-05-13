Tras cita con Parisi y gestos del PDG: alcalde Toledo aclara que “por ahora” no está buscando militar en un partido

El fundador del Partido de la Gente (PDG) y carta presidencial de la colectividad, Franco Parisi, llegó la tarde de este miércoles hasta Puente Alto para reunirse con el alcalde, Matías Toledo.

La cita entre el líder del PDG y uno de los jefes comunales de izquierda más relevantes se dio casi en paralelo al encuentro del Presidente José Antonio Kast con alcaldes de oposición en La Moneda.

Toledo aseguró que no fue invitado a esa reunión porque en el gobierno no habrían tenido conocimiento de la dirección de correo para remitirla.

Antes de su diálogo con el jefe comunal, en declaraciones a radio ADN, Parisi manifestó que sería totalmente de su agrado que el alcalde de una de las comunas más pobladas del país se integre a su partido.

Puente Alto es parte del distrito 12, el bastión electoral de Pamela Jiles. En el distrito, el PDG sumó sobre 100 mil votos en la más reciente elección parlamentaria. La diputada ya en su tercer periodo consiguió cerca de 94 mil y Zandra Parisi, la hermana del economista, reunió más de 15 mil apoyos. En la primera vuelta presidencial, el abanderado del PDG obtuvo 64.573 votos en Puente Alto.

Tras la reunión, en sus redes sociales, Franco Parisi publicó un video junto su hermana diputada y el alcalde con la leyenda de “se vienen cositas”.

En diálogo con la prensa, Toledo valoró el encuentro con la legisladora y el líder del PDG.

Parisi, en tanto, resaltó las cualidades del alcalde y el trabajo que está realizando.

“Usted ha salido desde los movimientos sociales a ser alcalde de una de las comunas más importantes de Chile y que en La Moneda no se sepa su correo asusta, preocupa, pero hay que esperar. En el PDG usted como será un líder social respetado como todos los miembros de esta comuna”, sostuvo.

Asimismo, comprometió el apoyo de los 13 diputados del PDG a la comuna.

“Esta comuna es importantísima para nosotros. Queremos que sea la comuna de los emprendedores, del mejor vivir, la comuna más segura y estamos seguros que usted lo va a lograr y queremos apoyarlo con la bancada del PDG”, manifestó.

“Valoro mucho a la gente que milita”

Toledo fue consultado por la posibilidad de que se integre a las filas del PDG, posibilidad que no descartó.

“La verdad es que, por ahora, nosotros no estamos explorando nuestra posición de militar. Sí, yo valoro mucho a la gente que milita, porque creo que la política se hace en colectividad, creo que uno tiene que estar en espacios de organización”, respondió.

En esa línea, hizo ver que si bien la independencia es positiva frente a problemas que tienen los partidos políticos con respecto a temas como la representatividad, actualmente son este tipo de colectividades “el espacio que existe para organizarse”.

Respecto a la reunión en La Moneda, Toledo cuestionó que se efectúen según afiliación.

“Encuentro que es muy positivo que se reúnan los alcaldes con el Presidente, sin embargo, ya ese slogan de los alcaldes oficialistas, de los alcaldes de oposición, eso ya le hace mal a Chile. Hoy día nosotros somos alcaldes y somos alcaldes de las comunas que representamos y hoy día las políticas que se están discutiendo en el Parlamento, que se están llevando, le impactan tanto a los alcaldes de derecha como a los de izquierda, centro, independiente, a todos nos impactan. Entonces, creemos que es muy negativo esa distinción que se hace” advirtió.