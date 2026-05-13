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    Wall Street logra nuevos máximos históricos, pero la bolsa chilena camina en el sentido contrario y pierde todo lo ganado en el año

    El IPSA cayó más de 2% debido al dura contracción que experimentó SQM, la empresa más valiosa del mercado local.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Cómo le fue a la bolsa en agosto JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Las acciones mundiales tuvieron otra buena jornada y subieron en medio del buen desempeño de las empresas tecnológicas que anuló la inquietud que generan los datos de inflación, especialmente en Estados Unidos.

    El MSCI World de acciones globales subió un 0,57% mientras que, en el Wall Street, el principal referente del mundo, el S&P 500 y Nasdaq avanzaron 0,58% y 1,2%, respectivamente, situándose en nuevos máximos históricos.

    El Dow Jones de industriales, no obstante, se despidió de la sesión con números rojos, tal como la Bolsa de Santiago. El principal indicador de la plaza bursátil no levanta cabeza y sumó una nueva caída que la dejó en terreno negativo en el balance del año.

    El índice selectivo cerró con una contracción de 2,31%, acumulando así una rentabilidad de -0,86% en lo que va de 2026, de acuerdo a los datos de Tradingview.

    SQM-B (-4,08%), CMPC (-0,90%), Latam (-2,97%) más el Banco de Chile (-2,24%) y el Banco Santander (-2,14%) fueron los grandes responsables de la caída del mayor mercado bursátil chileno. Fueron los valores más transados hoy.

    Mención aparte merece la minera no metálica debido al peso que tiene en la Bolsa de Santiago. La compañía es la que tiene más valor bursátil y, hasta antes de esta caída, se encontraba cerca de los US$ 30.000 millones en market cap.

    Sus movimientos pesan en el IPSA. Algunos expertos atribuyen sus inclinaciones a los vaivenes del precio del petróleo que han encarecido, a su vez, los precios del litio y también fertilizantes, favoreciendo al papel.

    En la jornada de hoy el petróleo WTI que se cotiza en Nueva York cayó 1,14% a US$ 101,02, mientras que el Brent lo hizo en 1,72%, a US$ 105,75.

    Guillermo Araya, de Renta 4, dijo que el petróleo “ha sido el principal catalizador al alza de SQM”, por el impacto al alza en el precio del litio, ante avance de electromovilidad.

    “SQM pesa bastante dentro del IPSA. Vapores cae por malos resultados de Hapag Lloyd e Itau Chile cae por ajustes en el MSCI. Hasta ahí son todas explicaciones con fundamentales importantes” que explican la baja de la bolsa local, dijo el experto.

    Wall Street y el peso de las tecnológicas

    Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias de la jornada en el mayor mercado bursátil del mundo, en medio de un renovado entusiasmo por el negocio ligado a la inteligencia artificial.

    Nvidia cerró con un alza superior al 2%, mientras que Micron Technology avanzó más de 4%. A su vez, el ETF VanEck Semiconductor (SMH), vinculado al sector de semiconductores, ganó 2%.

    CNBC consignó que el desempeño del sector contrastó con el resto del mercado. Según datos de FactSet, cerca de dos tercios de las compañías del S&P 500 terminaron la sesión en terreno negativo.

    Entre ellas estuvieron la minorista Home Depot y firmas más ligadas al ciclo económico, como JPMorgan.

    Las preocupaciones inflacionarias, alimentadas por el alza de los precios de la energía en medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, afectaron particularmente a sectores como el retail y la banca. Sin embargo, los inversionistas continuaron apostando por las compañías tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

    Jensen Huang, CEO de Nvidia. Jensen Huang, Consejero Delegado de Nvidia Foto: ann wang/Reuters

    El movimiento de las tecnológicas se produjo luego de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, acompañara al presidente Donald Trump en su viaje a China para reunirse con el mandatario Xi Jinping.

    Expertos citados por CNBC consignaron que el mercado interpretó esa señal como una posible apertura para que Nvidia pueda vender chips de inteligencia artificial en el mercado chino, aunque sostuvo que sus expectativas respecto de la reunión siguen siendo “bastante moderadas”.

    Las acciones de semiconductores han liderado recientemente el avance del mercado hacia nuevos máximos, impulsadas por el renovado interés en el negocio de la inteligencia artificial y la infraestructura asociada.

    Más sobre:SQMMercadosBolsa de Santiago

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