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    Kast encabeza cita con alcaldes de oposición en La Moneda y extiende disculpas a aquellos que no les llegó la invitación

    "Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente, vamos a mejorar las comunicaciones para hacerlo de mejor manera”, dijo el Mandatario. El alcalde Matías Toledo de Puente Alto acusó que no fue invitado.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles una reunión con más de 60 alcaldes de oposición en La Moneda, la que estuvo antecedida por críticas desde algunos municipios a los que no llegó la invitación para ser parte del encuentro.

    En atención a estos cuestionamientos, el Mandatario inició sus palabras pidiendo disculpas a aquellos jefes comunales a los que no se les dio aviso de la cita en el Salón Montt Varas.

    “Gracias por acoger el llamado que hicimos desde el gobierno para poder conversar, pero sobre todo escuchar. Pido las disculpas si a alguno no le llegó la comunicación correspondiente, vamos a mejorar las comunicaciones para hacerlo de mejor manera”, dijo.

    Uno de los que había dado cuenta de su molestia fue el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo (Ind.), que en horas de esta mañana abordó la situación en un punto de prensa.

    “La verdad es que encuentro que es muy positivo que se reúna a los alcaldes con el Presidente, sin embargo ya ese slogan de los alcaldes oficialistas, de los alcaldes de oposición, eso ya le hace mal a Chile. Hoy día nosotros somos alcaldes y somos alcaldes de las comunas que representamos y hoy día las políticas que se están discutiendo en el Parlamento, que se están llevando, le impactan tanto a los alcaldes de derecha como a los de izquierda, centro, independiente, a todos nos impactan”, apuntó.

    A eso agregó que “es muy negativo primero esa distinción que se hace. Segundo, nosotros conversamos con distintos alcaldes, por ejemplo, Felipe Muñoz de la Estación Central, tampoco había sido convocado. Nos fuimos dando cuenta que eran varios de los independientes que no estaban convocados, entonces parece que hicieron una selección de los alcaldes por partidos y quedamos todos los independientes fuera. Yo conversé con Gabinete y les dije que hagan una reunión para los rezagados. Nosotros estamos con la voluntad y la disposición de conversar, pero encontramos que es una falta de respeto esto, porque no es primera vez que ocurre”.

    El encuentro sí contó con la presencia, entre otros, de Mararena Ripamonti de Viña del Mar, Karina Delfino de Quinta Normal, Claudia Pizarro de La Pintana, Paulina Bobadilla de Quilicura y Miguel Concha de Peñalolén.

    La cita entre los jefes comunales de oposición y el Ejecutivo se produce en medio del periplo legislativo de la megarreforma, que ha despertado duras críticas desde las fuerzas contrarias a La Moneda.

    En su alocución ante los alcaldes presentes en la reunión, el Jefe de Estado además solicitó que dichas citas se vuelvan habituales. “No digo todas las semanas ni todos los meses, pero queremos que haya una posibilidad real de intercambiar, de dialogar, no necesariamente vamos a llegar a acuerdos en todas las cosas, pero creo que es una buena instancia de conversación”.

    Además, planteó que “muchas de las políticas públicas que se determinan desde el gobierno, en el Congreso, afectan de manera importante a los municipios, casi todas. Y no siempre están en el proceso prelegislativo presentes, como para advertir ciertas situaciones que les van a afectar”.

    Y más adelante agregó: “Yo comparto que la crisis no la pueden pagar los que tienen menos. Pero para que no la paguen los menos, tenemos que tener una visión de la situación. Y si no la pagan los que tienen menos, al país le tiene que ir bien. Y yo creo que también podemos encontrar puntos de encuentro en cómo al país le puede ir bien”.

    En la cita en Palacio participaron además, entre otros, los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Salud, May Chomali; de Hacienda, Jorge Quiroz, de Transporte, Louis de Grange; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Vivienda, Iván Poduje, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

    Más sobre:José Antonio KastAlcaldesOposiciónLa Moneda

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