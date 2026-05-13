Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las comunas de la RM con corte de luz programado. Foto referencial de archivo

La compañía de electricidad Enel anunció una serie de cortes de luz programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según indicó la empresa mediante su sitio web, la interrupción del suministro es necesaria por algunas horas para la realización de trabajos en el área afectada.

Comunas con corte de luz programado

Estas son las comunas con corte de luz programado durante el jueves 14 de mayo:

Quilicura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Conchalí: desde las 10:00 a las 18:00 horas

Independencia: desde las 9:30 a las 15:30 horas

Vitacura: desde las 10:00 a las 16:00 horas

Las Condes: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Reina: desde las 10:00 a las 13:00 horas

Peñalolén: desde las 10:00 a las 15:00 horas

Maipú: desde las 10:30 a las 16:30 horas

Pedro Aguirre Cerda: desde las 10:00 a las 16:00 horas

La Florida: desde las 10:00 a las 16:00 horas

El mapa completo de trabajos programados se encuentra en este enlace, donde los cortes en curso se muestran en verde, mientras que las interrupciones a realizar a futuro figuran marcadas en azul.

Ante eventuales interrupciones del servicio se puede contactar a Enel mediante los siguientes canales: