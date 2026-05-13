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    Nacional

    Metro cierra siete estaciones de la Línea 4 por “persona en la vía”: hay dos combinaciones suspendidas

    La empresa informó que se reforzó el servicio de buses en superficie.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    VISTA PANORAMICA - FERROCARRIL METROPOLITANO - METRO - VAGONES - LINEA 4-A - LINEA 4 - TRASNPORTE TERRESTRE - SANTIAGO - CHILE

    Esta tarde, la empresa Metro informó el cierre de siete estaciones de la Línea 4 debido a una "persona en la vía".

    El aviso lo dio la compañía a través de sus redes sociales, donde señaló que la medida afecta las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña y Los Orientales.

    Con esto también está suspendida la combinación en Tobalaba con la Línea 1 y en Plaza Egaña con la Línea 3.

    La Red de Movilidad informó que se reforzó el servicio de buses en superficie entre Tobalaba y Grecia, con servicios de apoyo ante la falla del Metro.

    Más sobre:MetroLínea 4persona en la víaRed de Movilidad

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