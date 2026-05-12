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    Chinamart: diputado Andrés Celis se desiste de querella contra Karol Cariola por tráfico de influencias

    De acuerdo con la presentación realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la determinación obedece a "nuevos antecedentes que obran en el proceso".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Karol Cariola. Andres Perez

    “Esta es una situación que nosotros hemos considerado de máxima gravedad (...) Los hechos que han sido de público conocimiento son graves, son casi inéditos en la historia parlamentaria y merecen naturalmente un reproche penal”.

    Fue con esas palabras que en marzo de 2025 el abogado del diputado Andrés Celis, Luis Cantellano, se refería a los hechos por los cuales el Ministerio Público comenzó a indagar a la entonces diputada Karol Cariola, en el denominado caso Chinamrt.

    Sus palabras llegaban de la mano de una querella por presunto delito de tráfico de influencias, aunque ahora, a un año y dos meses de aquello, optaron por tomar distancia.

    Como quedó en evidencia en el expediente judicial de la causa, Celis -asistido por Cantellano- comunicó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su decisión de desistir de la acción.

    “Vengo en desistirme de la querella presentada en estos autos, de conformidad a lo previsto en el artículo 401 del Código Procesal Penal, lo anterior con motivo de nuevos antecedentes que obran en el proceso”, se lee en el documento que ingresaron el pasado viernes 8 de mayo.

    Ante ello, como era de esperarse, el abogado que representa a la hoy senadora, Juan Carlos Manríquez, manifestó su conformidad.

    “Hemos tomado conocimiento de que con fecha 8 de mayo de 2026, el querellante Andrés Célis Montt, debidamente asistido por su abogado, se ha desistido de la querella presentada en estos autos contra mi representada. Por este acto, vengo en aceptar tal desistimiento para efecto del artículo 401 del Código Procesal Penal”, comunicó vía un documento que también presentó ante el tribunal.

    Pese a la determinación del diputado, como ha podido recabar este medio, la indagación contra Cariola se mantiene plenamente vigente por parte del Ministerio Público.

    Más sobre:ChinamartKarol CariolaAndrés CelisJuan Carlos ManríquezLuis Cantellano

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