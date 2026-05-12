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    El estadio se vino abajo: la sonora ovación a Manuel Pellegrini por la histórica clasificación del Betis a la Champions

    El técnico chileno fue reconocido por la parcialidad del equipo andaluz después de la victoria sobre el Elche, que le dio los pasajes al máximo torneo europeo a nivel de clubes.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Manuel Pellegrini.

    Manuel Pellegrini es, por estas horas, una suerte de héroe en la mitad de Andalucía: la que hincha por el Betis. La otra parte de la región hincha por el Sevilla, el archirrival del equipo albiverde.

    La razón no es menor. Literalmente, el Ingeniero edificó un sueño: llevar a su escuadra a la Champions League. Lo consiguió después de doblegar en casa al Elche y sacarle siete puntos de ventaja al Celta. Es decir, matemáticamente, es inalcanzable para el equipo gallego.

    El estadio se vino abajo: la sonora ovación a Manuel Pellegrini por la histórica clasificación del Betis a la Champions

    El chileno recibió un reconocimiento a la altura de la hazaña a la que había dirigido a sus pupilos: después de 21 años, el Betis volviía a la máxima competencia de clubes de Europa, con los consiguientes beneficios en el plano deportivo y, sobre todo, económicos.

    Los hinchas, que ya le han profesado insistentemente su admiración, esta vez, tuvieron más razones que nunca para tributarle su afecto al Ingeniero.

    A los fanáticos béticos se les podrá criticar la escasa creatividad del tributo, mas no el significado de la ovación. “Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini”, se escuchó en todos los rincones del estadio La Cartuja, donde se realizó el compromiso. No hay demasiado que agregar ante tal nivel de efusividad y, sobre todo, respeto.

    Esta es la guinda de la torta a su ya histórica etapa en el Betis”, postulan en España, donde extienden el mérito a todos los colaboradores del entrenador chileno.

    Más sobre:Manuel PellegriniPellegriniBetisFútbolFútbol Internacional

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