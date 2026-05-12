Acciones mundiales caen bajo el peso de la inflación, el petróleo y la crisis política en el Reino Unido

Las acciones globales tuvieron un negativo día martes, en una sesión en la que los inversionistas salieron a vender en medio de una inflación anual en Estados Unidos que superó las expectativas, el alza del petróleo ante el deterioro del cese al fuego entre Washington y Teherán, el enfriamiento del sector tecnológico y una agudización de la crisis política en el Reino Unido que sacudió los activos británicos.

Tecnológicas lideran las pérdidas en Wall Street

El MSCI de acciones globales bajó un 0,31%, mientras que en Wall Street, el S&P 500 retrocedió 0,16% y cerró en 7.400,96 puntos, mientras el Nasdaq Composite cedió 0,71% hasta los 26.088,20.

Solo el Dow Jones resistió, avanzando 56,09 puntos (un alza de 0,11%) para terminar en 49.760,56 unidades.

El sector tecnológico concentró las pérdidas. Ad portas de conocer los resultados de Nvidia, la empresa más valiosa del mundo e ícono de la inteligencia artificial, Micron Technology, que el lunes había impulsado al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos, cayó 3,6%, pese a acumular alzas de más de 37% en la semana previa y cerca de 53% en el último mes, en el marco de un repunte generalizado de los chips de memoria.

Advanced Micro Devices (AMD) perdió 2% y Qualcomm retrocedió 11%. En abril, AMD había subido más de 74% y Qualcomm, más de 39%.

Bolsa de Santiago cierra a la baja arrastrada por el contexto externo

El IPSA retrocedió 0,57% este martes y cerró en 10.640,66 puntos, en línea con el deterioro de los mercados globales provocado por la inflación estadounidense sobre lo esperado y el alza del petróleo que es especialmente sensible para Chile que es importador neto.

La mayoría de las acciones del índice terminó en rojo. Entre las mayores caídas del día destacaron Cenco Malls (-4,30%), MallPlaza (-3,82%), CMPC (-2,94%), Entel (-2,85%) y Cencosud (-2,83%). En sentido contrario, Banco Santander fue la excepción más notoria entre los papeles de alta liquidez, con un alza de 2,26%, seguida por SQM-B (+1,54%) e ILC (+1,48%).

Baja la Bolsa de Santiago JAVIER SALVO/ATON CHILE

En cuanto a los volúmenes, SQM-B lideró las transacciones con más de $19.200 millones negociados, seguida por Santander ($14.200 millones) y Parque Arauco ($13.465 millones).

Estas caídas se produjeron pese a la buena noticia que supone para la economía chilena el cobre, cuyo precio volvió a subir para situarse en máximos históricos de manera nominal.

Inflación más alta desde mayo de 2023

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la mayor economía del mundo subió 0,6% en términos mensuales en abril, en línea con las proyecciones.

Sin embargo, la variación anual llegó a 3,8%, por encima del 3,7% anticipado por los economistas encuestados por Dow Jones, y el nivel más alto desde mayo de 2023.

Una inflación más persistente anula cualquier posibilidad de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y también otros bancos centrales como el de Chile.

Pese a algunas voces que proyectaban un escenario en el que el Banco Central podría abrirse a un alza de tasas, el consenso de los expertos consultados por por el propio emisor en la Encuesta de Expectativas es que el emisor mantendrá el precio del dinero en la próxima reunión de política monetaria en 4,5% y que estará en ese nivel al menos durante 11 meses.

Petróleo por encima de US$100 ante impasse en Medio Oriente

El precio del petróleo pisó el acelerador y el barril WTI subió 4,19% al cierre de esta edición, alcanzando los US$ 102,18 por barril, mientras el Brent subió 3,42% hasta los US$107,77.

El alza se explica por el deterioro de las negociaciones: Trump calificó de “increíblemente débil” el cese al fuego de un mes de antigüedad y señaló que estaba “con soporte vital masivo”, luego de rechazar una contrapropuesta iraní que calificó de “inaceptable”.

Teherán exige reparaciones de guerra, soberanía plena sobre el Estrecho de Ormuz, la liberación de activos congelados y el levantamiento de las sanciones económicas.

La crisis política que sacude al Reino Unido

Enb Europa, los inversionistas siguieron de cerca la creciente inestabilidad en Londres. Más de 70 legisladores del Partido Laborista, junto a varios ministros del gobierno, pidieron al primer ministro Keir Starmer que renuncia o fije un calendario para su salida, tras el mal desempeño del partido gobernante en las elecciones locales de la semana pasada.

Imagen de archivo. Foto: X @Keir_Starmer

Starmer se negó a dimitir en la reunión de gabinete del martes y afirmó que seguiría “gobernando”. Reconoció responsabilidad por los resultados electorales y se comprometió a “enfrentar los grandes desafíos” del país, pero el discurso no logró convencer a sus propias filas: varios asesores ministeriales renunciaron el lunes.

La incertidumbre política presionó los activos británicos. De acuerdo a CNBC, el rendimiento del bono soberano a 10 años (conocido como gilt) subió cerca de 10 puntos base hasta 5,10%, mientras la libra esterlina cedió 0,7% frente al dólar y 0,3% frente al euro.

Según The Telegraph, la libra esterlina cayó a su nivel más bajo frente al euro en más de dos años, tocando las 1,13 libras, el mínimo desde abril de 2023.