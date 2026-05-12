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    Ministra Gloria Ana Chevesich asiste a feria de la justicia realizada en explanada frente al Palacio de Tribunales

    En la actividad participó el Poder Judicial junto a instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial, el Registro Civil, la Clínica Jurídica de la Universidad Central y de la Universidad Finis Terrae, el Servicio Médico Legal, Gendarmería, la División de Organizaciones Sociales de Gobierno y la Defensoría.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, visitó este martes la feria de la justicia organizada en el frontis del Palacio de los Tribunales por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos.

    La instancia convocó a entidades como la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, el Registro Civil, Clínica Jurídica de la Universidad Central y de la Universidad Finis Terrae, Servicio Médico Legal, Gendarmería, la División de Organizaciones Sociales de Gobierno, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial.

    En la oportunidad, la máxima autoridad del Poder Judicial recorrió cada uno de los stands de la actividad que busca vincular la justicia con la comunidad y facilitar algunos trámites a los asistentes.

    También recorrió la muestra de productos elaborados en los Centros de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería, que asesoran y comercializan artesanía en cuero, textil y cerámica además de alimentos que elaboran las personas privadas de libertad en distintos recintos del país.

    En la actividad participaron la Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Ximena Pulgar; el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, y la directora regional de Gendarmería, Sandra Zapata, entre otras autoridades.

    El Poder Judicial participó en esta feria con uno de los vehículos de la flota de buses de la justicia, liderados por la coordinadora Gladys Sepúlveda y la ejecutiva Pilar Soto.

    La ministra Chevesich, destacó la cantidad de instituciones y servicios públicos que asistieron y felicitó personalmente a las personas que trabajan a cargo del programa Justicia Móvil.

    Los Buses de la Justicia son una iniciativa del Poder Judicial con más de una década.

    Actualmente, cuenta con cinco buses instalados en distintas zonas del país, que recorren diferentes regiones, entregando información y orientación judicial en diferentes tipos de materias como violencia intrafamiliar, derecho de alimentos, divorcio, herencia y derecho sucesorio, cobro y pago de deudas de alimentos, cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, eliminación de antecedentes penales, juicios ejecutivos y embargo, despidos injustificados y consultas generales.

    El Poder Judicial mantiene en su página web una agenda mensual de los recorridos de estos buses, de manera que las personas puedan programar su visita con anticipación y conocer los lugares donde se encontrarán estos buses.

    Más sobre:Poder JudicialGloria Ana Chevesich

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