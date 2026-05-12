Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

En una industria definida por la reinvención constante, la longevidad nunca es accidental. Los formatos evolucionan, las funciones avanzan y las expectativas de los consumidores siguen aumentando.

En este contexto, alcanzar 20 años consecutivos como líder del mercado global de televisores es más que un hito para Samsung. Es el resultado de algo mucho más duradero: la confianza, construida de manera consistente, hogar por hogar.

Según Omdia, Samsung alcanzó una participación del 29.1% en el mercado global de televisores en 2025. Este liderazgo es aún más pronunciado en el segmento premium, donde mantenemos una participación del 54.3% para televisores con un precio superior a los $2,500 dólares, y del 52.2% para aquellos por encima de los $1,500 dólares.

Un liderazgo sostenido a este nivel no se impulsa solo por la innovación. Se gana cuando millones de consumidores eligen la misma marca una y otra vez, para los momentos que más importan.

Hoy en día, cuando los consumidores en Latinoamérica invierten en un televisor, no solo están comparando especificaciones. Están tomando una decisión a largo plazo, basada en la confiabilidad, la calidad y la confianza.

Según la encuesta Global Voice of the Consumer de PwC, estos factores siguen siendo los más decisivos al comprar bienes duraderos. Los consumidores buscan tecnología que funcione de manera constante, sea segura para sus familias y se mantenga relevante con el tiempo.

Porque en el mercado actual, la confianza ya no se supone: debe ganarse y experimentarse.

En toda Latinoamérica, hemos estado expandiendo los programas “Compra y Prueba”, diseñados para dar a los consumidores la confianza de experimentar nuestros productos en sus propios hogares, en sus propias rutinas.

Porque la verdadera confianza no se construye en una sala de exhibición ni se define solo por las especificaciones. Se construye con el tiempo, a través del uso diario, el rendimiento constante y la seguridad de que la tecnología ofrece exactamente lo que se esperaba.

Durante dos décadas, nuestro enfoque ha sido guiado por tres principios simples: escuchar, cuidar e innovar.

En ningún lugar es más visible la conexión entre la confianza y la tecnología que durante los grandes momentos deportivos. En Latinoamérica, el fútbol es más que entretenimiento. Es un ritual cultural que une a las generaciones y transforma las salas de estar en el corazón del estadio.

Estos momentos ponen a prueba la confiabilidad. Porque cuando millones de personas se reúnen para compartir una sola experiencia, el rendimiento no puede fallar.

La escala es extraordinaria. El último torneo mundial de fútbol alcanzó un promedio de 175 millones de espectadores de televisión en vivo, lo que subraya la relevancia duradera del televisor como pieza central de las experiencias compartidas.

Incluso en una era de múltiples dispositivos, donde los fanáticos interactúan simultáneamente en smartphones y otras pantallas, la preferencia por el contenido premium en un televisor de pantalla grande sigue siendo inigualable.

Esto está impulsando un cambio claro hacia las pantallas ultra grandes. Los consumidores buscan cada vez más una experiencia de “Estadio en Casa”, definida por la inmersión, la claridad y el impacto emocional. Es una experiencia que los dispositivos más pequeños simplemente no pueden replicar.

Los datos del mercado reflejan esta transformación.

Se espera que 2026 sea uno de los años más fuertes para la industria mundial de televisores, impulsado en gran medida por la rápida adopción de pantallas más grandes. Se proyecta que los modelos de 65 pulgadas o más representen la mayor cuota del mercado (según datos internos de Samsung).

Aunque las personas dependen de múltiples dispositivos a lo largo del día, el televisor sigue siendo el centro neurálgico de la conexión humana compartida.

Satisfacer estas expectativas en evolución requiere una innovación continua, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para elevar las experiencias cotidianas.

En las últimas dos décadas, Samsung ha ayudado a redefinir lo que puede ser la televisión. Desde ser pioneros en la transición a las pantallas LED en 2009, hasta liderar la revolución de las Smart TVs en 2011 e introducir innovaciones centradas en el diseño como The Frame y The Serif.

Más recientemente, hemos entrado en la era de la “AI TV”, donde la experiencia se adapta inteligentemente a la forma en que las personas ven, escuchan y se conectan.

Tecnologías como AI Football Mode Pro optimizan la imagen y el sonido en tiempo real, ajustándose a la perfección tanto al contenido como al entorno. Funciones como el upscaling impulsado por IA mejoran la claridad sin requerir ningún esfuerzo por parte del usuario.

Esto es importante porque la inmersión es algo profundamente personal.

Mientras que la excelencia visual prepara el escenario, el sonido da vida a la experiencia.

El audio ya no es un complemento: es un motor central del compromiso emocional. A través de los avances en nuestro ecosistema de sonido, que incluye Soundbars y Sound Towers, estamos ofreciendo paisajes sonoros más ricos y adaptables que responden intuitivamente a cada entorno.

Este compromiso con la excelencia se basa en la sinergia entre nuestro liderazgo en innovación de pantallas (que abarca Micro RGB, OLED, Neo QLED y Mini LED) y el liderazgo de 12 años en ecosistemas de sonido.

Juntas, estas tecnologías acercan a las personas a los momentos que más les importan, desde torneos de fútbol mundiales hasta películas y entretenimiento diario, a través de experiencias inmersivas, intuitivas y confiables.

Celebrar dos décadas de liderazgo mundial no es solo un reflejo del pasado. Es un recordatorio de la responsabilidad que ello conlleva.

En un mundo definido por el cambio constante, la tecnología seguirá evolucionando. Pero la confianza permanece constante.

Y, en última instancia, es la confianza (construida a lo largo del tiempo, reforzada a través de la experiencia) la que define el verdadero liderazgo.