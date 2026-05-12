Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

En el ecosistema de los audífonos true wireless, alcanzar un techo técnico parecía difícil tras las últimas iteraciones de los principales fabricantes. Sin embargo, Huawei ha decidido moverse mediante la especialización de los componentes internos.

Los nuevos HUAWEI FreeBuds Pro 5, presentados en febrero pasado en Madrid y disponibles desde mayo en Chile, proponen un cambio de paradigma: la cancelación activa de ruido (ANC) con driver dual .

Con soporte para audio sin pérdidas, el dispositivo busca consolidarse en un mercado donde la competencia ya no es solo por la calidad de sonido.

Disfruta el silencio

Lo que diferencia a estos audífonos de su predecesor, y de gran parte de la competencia actual, es su estructura interna. Por lo general, los audífonos TWS confían en un sistema de micrófonos y un procesador que emite una onda inversa a través del mismo controlador que genera la música. Huawei ha optado por separar las tareas.

Los FreeBuds Pro 5 utilizan dos controladores independientes para la cancelación: un driver ultralineal de doble imán para las bajas frecuencias (ruidos constantes como el motor de un avión) y un driver de diafragma planar para las frecuencias altas (sonidos agudos y repentinos).

Según la marca, esta coordinación -apoyada por un modelo de detección de inteligencia artificial (MIMO AI) que procesa datos 400.000 veces por segundo- permite una mejora del 220% en la eficacia del ANC respecto a la generación anterior.

En la práctica, esto se traduce en un silencio mucho más quirúrgico, capaz de reaccionar a ruidos que antes solían filtrarse en los sistemas tradicionales.

Audio sin pérdidas y diseño refinado

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En el apartado acústico, la apuesta sigue la línea del audio de alta resolución. Gracias al códec L2HC 4.0, los audífonos alcanzan una transmisión de hasta 2.3 Mbps, soportando 48 kHz/24 bits .

Al separar físicamente la reproducción de agudos y graves mediante su sistema de driver dual, la promesa es una firma de sonido equilibrada, con una distinción clara de instrumentos y texturas que suele perderse en audífonos de controlador único.

Estéticamente, Huawei mantiene la sobriedad, pero introduce el diseño “Estelar Ovalado”. El estuche es ligeramente más pequeño que el modelo anterior e incorpora una bisagra oculta de diseño esférico. Un detalle interesante es la diversificación de materiales: mientras los modelos Arena, Blanco y Gris apuestan por una textura suave, la versión Azul se inclina por el cuero vegano, buscando un mejor tacto y ergonomía.

Inteligencia y conectividad

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Más allá del hardware, el software juega un papel clave en la experiencia de uso diario. Los audífonos incluyen un sistema de Volumen Adaptativo, que ajusta el nivel del audio según el ruido ambiental de forma automática, y un modo Atención mejorado para mantener conversaciones sin necesidad de retirar los auriculares.

La conectividad multipunto (dos dispositivos simultáneos) sigue presente, permitiendo transiciones fluidas entre, por ejemplo, una videollamada en el computador y una alerta en el teléfono. Además, cuentan con certificación IP57, lo que les otorga una resistencia sólida frente al polvo y al agua para su uso en exteriores o durante el ejercicio.

Disponibilidad y precio en Chile

Los HUAWEI FreeBuds Pro 5 aterrizan en el mercado local a un precio de $169.990, una cifra competitiva considerando que se sitúan en el segmento flagship.

Como añadido relevante para el consumidor, la marca incluye el servicio HUAWEI Loss Care por un año. Este beneficio permite adquirir un audífono de repuesto con un 50% de descuento en caso de pérdida o daño accidental, un seguro que responde a uno de los problemas más comunes en este tipo de dispositivos.