Persecución en Pudahuel: Carabineros da muerte a sujeto que protagonizó asalto a camión e intentó arrollar a funcionario

Una persecución policial que se desarrolló al mediodía de este martes en Pudahuel, tras el asalto a un camión repartidor, culminó con uno de los asaltantes siendo abatido por personal de Carabineros y el resto detenidos.

El general Álex Bahamondez, jefe de la zona Oeste de Carabineros, explicó que el procedimiento policial se originó luego que cinco sujetos interceptaron un camión cargado con diferentes productos del retail en la zona industrial de Lo Boza.

Con amenazas, la banda forzó al conductor y al peoneta a abandonar la máquina y abordar una camioneta. Al tomar el control del camión, la banda escapó del lugar con los dos vehículos y los trabajadores secuestrados.

Testigos del hecho alertaron a la policía uniformada de lo ocurrido al teléfono 133 y personal de Carabineros inició el seguimiento por Américo Vespucio hacia un sector rural del Noviciado.

En su escape, el conductor de la camioneta intentó arrollar a un motorista de la policía uniformada, embistiéndolo.

“Le tiran la camioneta al personal de Carabineros, con toda la intención de atropellarlos, motivo por el cual el personal de Carabineros realiza seis disparos y una de estas personas es lesionada”, señaló el general.

El sujeto baleado, cuya identidad se desconoce, fue trasladado a un recinto asistencial en el que se constató su deceso.

“Posteriormente a esto, del secuestro, se rescatan a las dos personas, tanto al chofer como al peoneta, los cuales se encuentran con diversas lesiones, al momento de carácter leve, al parecer, y se concreta la recuperación tanto del camión como de todos sus enceres”, precisó el jefe policial.

Carabineros, además, logró detener a cuatro sujetos, todos de nacionalidad chilena.

El motorista presentaría lesiones leves.