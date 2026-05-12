Perro antidrogas de Carabineros detecta éxtasis, metanfetamina y ketamina en fiscalización a bus interprovincial en Lampa
Producto del hallazgo, fue detenido un ciudadano chileno, mayor de edad, por infracción a la Ley de Drogas.
Personal de Radiopatrullas de Carabineros y funcionarios del Grupo de Adiestramiento Canino de la policía uniformada, con apoyo del can especializado Ram Kopec, concretaron una incautación de drogas durante la fiscalización a un bus interprovincial, durante la tarde de este lunes, en la Ruta 78.
Los uniformados controlaron a los pasajeros del bus, a la altura de Lampa, y Ram Kopec marcó positivamente el equipaje de un pasajero.
En la revisión, encontraron comprimidos de éxtasis de distintos colores y diseños, metanfetamina, ketamina y sustancias que fueron derivadas para su análisis y cadena de custodia correspondiente.
De acuerdo al detalle entregado por la policía uniformada, la incautación correspondió a 183 comprimidos de éxtasis, 62 gramos de ketamina y 6 gramos de metanfetamina.
Producto del hallazgo, fue detenido un ciudadano chileno, mayor de edad, por infracción a la Ley de Drogas.
Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local de Talagante.
Las pruebas de campo y análisis especializados realizados por personal del OS-7 permitieron identificar distintas sustancias ilícitas presentes en las muestras incautadas, mientras continúan las diligencias investigativas asociadas al caso.
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