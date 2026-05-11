Secretaria de Lagos detalla a la Fiscalía transacciones y compra de dólares en oficina de abogados de la trama bielorrusa

A las 10 de la mañana del 22 de abril pasado, María Pía Peñaloza, secretaria personal del abogado Eduardo Lagos, se sentó frente los oficiales del OS7 de Carabineros para prestar declaración ante la Fiscalía, como imputada tras la querella de Codelco, en la trama bielorrusa.

La comparecencia de la trabajadora, quien es secretaria de Lagos desde 2017, resultó ser una de las diligencias clave del caso, dado los importantes detalles que entregó a los investigadores la causa que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos. En su declaración, a la cual tuvo acceso La Tercera, Peñaloza entrega información respecto a la operación de la oficina de los principales implicados del caso.

Al comienzo de su testimonio, y consultada por los investigadores, Peñaloza detalló las funciones que realizaba al interior de la oficina, las que iban desde recibir clientes de Lagos, y hasta coordinar vacaciones y pagos personales de los socios del estudio, principalmente de su jefe, aunque afirmó que igualmente realizaba ciertas gestiones para otro de los imputados, el abogado Mario Vargas.

“Veía muchas cosas de Mario, por ejemplo le veía las cuentas de la casa, las cotizaciones de la nana, coordinaba la ida a buscar al colegio de sus hijos, etc. También le veía muchas cosas a Gabriel Silber, como pago de permiso de circulación, emisión de boletas de honorarios personales, pago de impuestos, etc”, dijo.

Más adelante en su declaración, la imputada también puntualizó el acceso al dinero y cuentas bancarias tanto del estudio como del propio Lagos. En ese contexto, los investigadores le consultaron a la secretaria si su jefe la enviaba a comprar dólares, algo que la Fiscalía investiga como el principal mecanismo para lavar el dinero proveniente del pago de sobornos de Belaz Movitec -representado por Lagos y Vargas- y que iban a dar, presuntamente, en la removida exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles.

“Don Eduardo me pedía que fuera a dejar el cheque y yo lo llevaba, porque era una orden de mi jefe, no era algo extraño para mí”, señaló Peñaloza respecto a la compra de dólares.

La mención a Migueles y Vivanco

En la misma declaración, los funcionarios de Carabineros también le consultaron a la secretaria de Lagos respecto a Migueles. La trabajadora de Lagos afirmó que sí lo conocía, ya que visitaba recurrente el estudio, que había mucha cercanía con los abogados y que incluso la pareja de Vivanco usaba los estacionamientos de esa oficina.

“Tomé más conciencia de que él iba a la oficina cuando se conoció el caso del fiscal Palma, antes era una persona más que iba a la oficina. Él era muy amigo de Mario Vargas. Recuerdo que tuve conciencia de quien era, esto es pareja de Ángela Vivanco, cuando a Gonzalo Migueles le fueron incautar el teléfono a su casa, ocasión que Mario Vargas fue a la casa de Migueles”, afirmó.

Peñaloza, también, fue consultada si alguna vez vio en la oficina del estudio de abogados a Vivanco, como ha sostenido la Fiscalía. “ No, nunca la vi en la oficina ”, afirmó la secretaria quien negó -además- que le hayan pedido borrar “algo del teléfono de Ángela Vivanco”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pese a eso, afirmó que una vez fue a la casa de la exmagistrada “por encargo de don Mario a dejarle unos libros. Ahí la vi a ella. No recuerdo cuando fue, pero fue después que saliera el caso de Palma. Creo que fui en la tarde, siete de la tarde, algo así. Creo que me quedé 40 minutos o menos”.

Además de eso, también específico que ella tenía acceso a las cuentas bancarias de la sociedad, lo que la llevó incluso a tener que hacerles transferencias a los abogados cuando ella estaba de viaje en Australia. “Recuerdo que yo le prestaba mucha plata a don Eduardo, en el sentido de que me pedía que por ejemplo le pagara los gastos asociados a su campo en el sur, el peluquero de los perros, etc. Después me devolvía la plata. Recuerdo que una vez me llegó a devolver $10 millones, esa plata se había acumulado de pagos que yo había hecho”, sostuvo.

“Don Eduardo era una persona que hacía gastos muy ostentosos, gastaba hasta que no le quedaba nada. Por ejemplo, cuando volaba de Santiago a Puerto Montt, pudiendo pagar tarifa económica, él pagaba Premium”, agregó más adelante la secretaria.

El movimiento de dólares

Más adelante en su declaración, la secretaria del abogado que se mantiene en prisión preventiva en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, fue consultada, más detalladamente, sobre la compra de dólares.

“Muchas veces era don Eduardo quien me mandaba a gestionar la compra de dólares porque él viajaba mucho. Yo nunca retiré ningún dólar de la casa de cambios Inversiones Suiza, yo solo llevaba cheques, quien iba a buscar dólares normalmente era Victoria (Lagos)”, sostuvo.

Junto con eso, afirmó que Inversiones Suiza, de propiedad del también imputado Harold Pizarro, “era una casa de cambios que nos daba confianza de que no nos iban a ‘hacer lesos’ con los dólares”.

“Principalmente, los encargos por cambio de dólares en esa casa de cambio eran de Eduardo Lagos. Mario Vargas también compró dólares pero como en una sola oportunidad y por un monto no tan alto, debe haber sido un millón de pesos, o algo así”, agregó la secretaria, quien en ese punto sostuvo que “si don Eduardo me pedía que yo llevara un cheque a la casa de cambios yo no me lo cuestionaba porque él era mi jefe. Nunca me cuestioné si estaba haciendo algo malo o no”.

Sobre el mismo punto, Peñaloza también fue consultada respecto a un cheque por $70 millones que habrían sido para el cambio de dólares y por el cual -dijo- no recordar si ella o la hija de Lagos lo llevó a la casa de cambio. “Don Harold tiene que haber ido a dejar los dólares a la oficina. Yo nunca he visto una caja de zapatos con plata”, sostuvo.

Sin embargo, en la misma respuesta la secretaria recordó que “don Harold usó algo en específico, usó como una faja donde llevaba la plata. Me pidió el baño y salió del baño con la plata”. Junto con eso, Peñaloza respondió que no sabía para qué Lagos necesitaba esa plata.

Respecto a las mismas operaciones con dólares, Peñaloza también fue consultada por una transferencia al hijo de Harold Pizarro en febrero de 2024, las que según la tesis de la Fiscalía habrían sido retiradas por Migueles: “Esas transferencias las hice por orden de don Eduardo. Don Eduardo no me indicó para qué necesitaba esos dólares. No recuerdo haberle dicho a Harold Pizarro el nombre de las personas a quienes tenía que entregar el dinero. No recuerdo si le dije que parte de esos montos los iba a retirar Gonzalo Migueles”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por último, a la secretaria también se le preguntó por otro cheque de $45 millones, afirmando que “esos 45 millones venían del depósito que Movitec hizo en la cuenta personal de don Eduardo. No recuerdo como fue la entrega de los dólares que se compraron a don Harold. Yo no me llevé los dólares. Don Eduardo no me dijo para qué eran esos 45 millones. Don Eduardo era muy receloso con sus cosas”.

Alertas en el estudio

Al final de su declaración, los investigadores le consultaron cuándo se enteraron los abogados que estaban siendo investigados.

Ante eso, Peñaloza sostuvo que “ellos sabían de la existencia de esta causa desde antes, porque nos dimos cuenta que empezaron a hablar menos cosas, se pusieron más recelosos. Después del reportaje de Mega, yo lo hablé con don Eduardo, él me dijo que estuviera tranquila, que ‘estas eran puras we...”. Recuerdo que a Diana, la abogada que trabajaba con Mario Vargas, le molestaba la presencia de Gonzalo Migueles en la oficina”.

“Recuerdo que una vez escuché una discusión muy fuerte, a garabatos, discutían por el tema del acceso a unas cuentas, creo que la discusión fue por Hurcam. Me acuerdo que Mario Vargas amenazó con irse de la oficina. Habían discusiones, pero esa fue la más fuerte. Esta pelea tiene que haber sido entre febrero y mayo de 2025″, concluyó la secretaria.