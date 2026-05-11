“Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

San Lorenzo vivió una amarga jornada este domingo en los playoffs del Apertura argentino. Tras empatar 2-2 en el tiempo extra, la definición por el paso a los cuartos de final se definió a través de lanzamientos penales.

El Ciclón tuvo dos chances claras de cerrar su paso a la siguiente ronda, pero no lo consiguieron, cayendo por 4-3. “Es una locura, es un dolor muy grande. Yo creo que esa calentura es porque lo tuvimos”, se lamentó Jhohan Romaña en diálogo con TYC Sports tras el encuentro.

A su vez, Nicolás Tripichio también mandó un mensaje interno: “Obviamente estamos dolidos, pero el camino es este, morir de pie”.

Más tarde, el encargado de tomar la palabra fue Gustavo Álvarez en conferencia de prensa. Allí el ex entrenador de la U reveló que “la sensación que me dejó es de amargura. Siempre el resultado tiñe emocionalmente el análisis racional que uno puede hacer del partido. En la victoria desde la alegría y en la derrota desde la amargura, hay que hacer frío en el análisis, sobre todo en mi cargo”, indicó de entrada.

“Yo tengo que analizar el partido, cómo se desarrolló, que cosas salieron bien, que cosas hay que corregir y mejorar independientemente del desenlace de este partido. El equipo va ganando en madurez con cuestiones para corregir y mejorar la importancia de los detalles en este nivel y en esta clase de partidos. Desde la emoción amargura, pero desde lo racional con el análisis normal de cualquier partido”, añadió.

“El análisis del partido que hago es que sabíamos que veníamos a jugar contra un equipo que maneja bien la pelota y sabiendo que teníamos que defendernos lejos de nuestro arco. Mientras que estuvimos 11 contra 11 creo que defensivamente estábamos bien, pero con el hombre de menos no nos podíamos refugiar”, agregó en referencia a la expulsión de Matías Reali.

Los penales decisivos

Consultado sobre la tanda de penales, Álvarez remarcó que “no creo en la suerte, creo en la precisión porque la suerte no conozco forma de mejorarla y a la precisión sí. Tuvimos imprecisión defensiva que termina en el empate e imprecisión en los penales que nos llevaron a errar. Para mí no es que tuvimos mala suerte ni que no era para nosotros… Para mí es que permanentemente tenemos que corregir, transformar y las imprecisiones transformarlas en precisiones”.

“Yo creo que para patear un penal hay una cuestión técnica y una cuestión de carácter. En ese momento, yo creo que la personalidad de los jugadores y en los que levantan la mano y piden patear”, prosiguió en la misma línea.

Ahora San Lorenzo debe prepararse para enfrentar dos encuentros por la Copa Sudamericana antes del parón por el Mundial. Pensando en aquello, Álvarez comentó que “el plantel está golpeado y tiene que ser así porque los golpes son parte del camino. Nos podemos caer, pero nos levantamos inmediatamente, por más dolor que sintamos, nos levantamos y seguimos yendo al frente, convencidos de cuál es el camino y sabiendo que habrá golpes, por lo que debemos ser equilibrados en la victoria y ser valientes. Con todo el dolor que tenemos, tenemos que seguir adelante porque es parte de esto”.

“Como digo siempre, lo que viene tiene que marcar evolución. Nosotros partido a partido tenemos que jugar mejor, transformar la idea en identidad y nos prepararemos para cerrar el grupo con el objetivo de la clasificación a la siguiente ronda”, concluyó Gustavo Álvarez.