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    Política

    El tsunami terminó en llovizna: oposición restringe presentación de indicaciones a megaproyecto de Kast

    La principal ofensiva opositora se materializó en una propuesta de 10 indicaciones, que fue acompañada por una carta que entregaron legisladores en La Moneda bajo el nombre de “Crecimiento para todos”.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    Nicolás Quiñones

    Al menos fue uno de los que más propuestas presentó. Sin embargo, el tsunami de indicaciones -más de dos mil-, con las que amenazó el diputado Jaime Araya (independiente PPD), finalmente no llegó a la playa del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

    Los planteamientos para modificar la emblemática iniciativa del Presidente José Antonio Kast estuvieron lejos de llegar al millar.

    Araya presentó alrededor de 50 enmiendas a la iniciativa, sin embargo, su bancada, encabezada por su par Raúl Soto (PPD), solo ingresó 29 propuestas.

    “Queremos que el país crezca, queremos que al país le vaya mejor, No nos vamos a negar a avanzar, pero, además, le pedimos al gobierno que permita colegislar”, dijo el diputado Carlos Bianchi (independiente asociado al grupo PPD), quien fue el coordinador de estas presentaciones.

    10 medidas

    En todo caso, la principal ofensiva de la oposición se materializó en una propuesta de 10 indicaciones, que fue acompañada por una carta que entregaron algunos legisladores en La Moneda bajo el nombre de “Crecimiento para todos”.

    En el documento opositor se mencionan medidas como el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), la exención de contribuciones para la clase media (sin afectar ingresos municipales), refuerzo del FOGAES para la adquisición de viviendas, el levantamiento del secreto bancario para combatir la evasión y la elusión; la devolución del IVA en productos de la canasta básica, el derecho al olvido financiero, la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), la sala cuna universal y un plan de estímulo a la inversión en tecnología para pymes.

    A nivel individual, los diputados socialistas ingresaron otras 20 enmiendas de las cuales 5 son de Daniel Manouchehri (PS), quien ha sido representante de su bancada en la discusión de la megarreforma a pesar que no tiene un asiento en la Comisión de Hacienda.

    En todo caso, Manouchehri, junto a los diputados del PC, Boris Barrera e Irací Hassler; del PPD, Raúl Soto; del PS, Nelson Venegas y Raúl Leiva, y del Frente Amplio, Gael Yeomans y Jorge Brito, fueron los articuladores de la presentación de la oposición.

    Por su parte, el Partido de la Gente (PDG), también ingresó un cúmulo importante, más de 100, entre las cuales 36 eran de la diputada Zandra Parisi, hermana del excandidato presidencial y líder de la colectividad, Franco Parisi.

    En el oficialismo, en tanto, pero en menor medida también hicieron algunos aportes.

    La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN) presentó dos enmiendas, mientras que los republicanos ingresaron otro par.

    Los libertarios, al no definirse como un partido oficialista, también gozaban de mayor libertad para contribuir “con varias indicaciones”, según dijo el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser.

    Más sobre:PolíticaMegaproyectoMegarreformaTsunamiIndicacionesCámaraDiputados

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