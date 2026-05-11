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    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    La policía del país oceánico realiza diligencias para determinar la participación del futbolista en el ilícito. Las indagatorias abarcan el hotel en que se hospedó la delegación africana.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La formación de Cabo Verde que enfrentó a la Roja. (Foto: @fcfcomunica) Bruno da Moura

    El 27 de marzo, Chile venció por 4-2 a la mundialista selección de Cabo Verde. Hoy, ese encuentro cobra especial relevancia. No por las consecuencias deportivas para la Roja ni para el combinado africano, sino por un grave acontecimiento de carácter policial que involucra a un integrante del combinado que integra el grupo H de la competición que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, con España, Uruguay y Arabia Saudita.

    La policía de Nueva Zelanda, el país en que se realizó el duelo amistoso indaga la participación de un futbolista de ese combinado en el abuso sexual de una mujer. La situación fue denunciada el 10 de abril. El choque ante la Roja se jugó el 27 de marzo.

    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    Según publica el sitio The New Zealand Herald, la investigación está en una fase absolutamente confidencial, por lo que no ha trascendido el nombre del jugador involucrado. Entre las diligencias que se han registrado aparece la solicitud de registro de las cámaras del hotel en se hospedaron los denominados Tiburones Azules.

    Un tema considerable, según lo que publica el mencionado medio de comunicación son las consecuencias que afronta la víctima. “Ha tenido problemas para sobrellevar la situación”, consigna.

    Una imagen del choque entre Cabo Verde y la Roja (Foto: Photosport)

    Por el momento, según consigna The New Zealand Herald, ni la FIFA ni el recinto hotelero se han referido a la situación. En principio, para no afectar el proceso investigativo.

    Cabo Verde debutará en el Mundial el 15 de junio, ante España.

    Más sobre:MundialCabo VerdeSelecciónLa RojaFútbolFútbol NacionalFútbol Internacional

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