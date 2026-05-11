Pese a la indecisión de La Pulga: Scaloni apura a Messi y lo incluye en la lista preliminar para el Mundial
El técnico de Argentina da a conocer la lista de 55 jugadores que reservará de cara a la convocatoria definitiva para el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.
La lista preliminar de Argentina para el Mundial parte por lo lógico, pero, paralelamente, por la principal duda: la presencia de Lionel Messi en el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Es cierto que La Pulga no ha dado ninguna señal de que se restará del evento, pero también lo es que no ha confirmado su participación. Y hay quienes ven en esa omisión un eventual peligro.
Lo concreto es que la estrella del Inter Miami encabeza la nómina de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó a modo preliminar. La lógica es la que impera en todas las competencias internacionales: son los que quedan reservados para el certamen al que está referida, lo que imposibilita que los clubes nieguen sus cesiones.
Pese a la indecisión de La Pulga: Scaloni apura a Messi y lo incluye en la lista preliminar para el Mundial
En septiembre del año pasado, Messi sembró la duda. "Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial.Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, declaró después del encuentro ante Venezuela, por las Eliminatorias.
“Lo primordial es sentirse bien. Sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, enfatizó esa vez. “A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, añadió.
El rosarino es la insignia de un listado que conserva a la base del equipo que logró la tercera estrella mundial para los transandinos en Qatar. Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso figuran entre los que están en condiciones de repetir el honor que alcanzaron hace cuatro años.
Entre las novedades figuran Giuliano Simeone y Nicolás Paz, quienes vienen siendo considerados frecuentemente por Scaloni, además de Santiago Beltrán y Tomás Aranda, entre las presencias más recientes.
Olé establece que hay 20 cupos virtualmente confirmados: Emiliano Martínez, Rulli, Molina, Montiel, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Balerdi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Palacios, Almada, Simeone, Paz, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López y Nicolás González.
Para los otros seis, quienes bregan con mayor fuerza son Musso, Facundo, Acuña, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Lo Celso y Mastantuono.
La lista es la siguiente:
Emiliano Martínez- Aston Villa
Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
Juan Musso- Atlético de Madrid
Walter Benítez - Crystal Palace FC
Facundo Cambeses - Racing Club
Santiago Beltrán - River Plate
Agustín Giay - Palmeiras
Gonzalo Montiel - River Plate
Nahuel Molina- Atlético de Madrid
Nicolás Capaldo - Hamburgo SV
Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
Lucas Martínez Quarta - River Plate
Marcos Senesi - Bournemounth
Lisandro Martínez - Manchester United
Nicolás Otamendi - SL Benfica
Germán Pezzella - River Plate
Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
Cristian Romero - Tottenhman Hotspur
Lautaro di Lollo - Boca Juniors
Zaid Romero - Getafe CF
Facundo Medina - Olympique de Marsella
Marcos Acuña - River Plate
Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Gabriel Rojas - Racing Club
Máximo Perrone - Calcio Como 1907
Leandro Paredes - Boca Juniors
Guido Rodríguez - Valencia CF
Aníbal Moreno - River Plate
Milton Delgado - Boca Juniors
Alan Varela - FC Porto
Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
Rodrigo de Paul - Inter de Miami
Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
Enzo Fernández - Chelsea
Alexis Mac Allister - Liverpool
Giovani Lo Celso- Real Betis Balompié
Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
Emiliano Buendía - Aston Villa
Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo
Lionel Messi - Inter de Miami
Nicolás Paz - Calcio Como 1907
Franco Mastantuono - Real Madrid
Thiago Almada - Atlético de Madrid
Tomás Aranda - Boca Juniors
Nicolás González - Atlético de Madrid
Alejandro Garnacho - Chelsea
Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
Matías Soulé - AS Roma
Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club
Gianluca Prestianni - SL Benfica
Santiago Castro - Bologna FC
Lautaro Martínez - Internazionale de Milán
José Manuel López - Palmeiras
Julián Álvarez - Atlético de Madrid
Mateo Pellegrini - Parma Calcio
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