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    Pese a la indecisión de La Pulga: Scaloni apura a Messi y lo incluye en la lista preliminar para el Mundial

    El técnico de Argentina da a conocer la lista de 55 jugadores que reservará de cara a la convocatoria definitiva para el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Messi contra Venezuela, en las Eliminatorias.

    La lista preliminar de Argentina para el Mundial parte por lo lógico, pero, paralelamente, por la principal duda: la presencia de Lionel Messi en el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Es cierto que La Pulga no ha dado ninguna señal de que se restará del evento, pero también lo es que no ha confirmado su participación. Y hay quienes ven en esa omisión un eventual peligro.

    Lo concreto es que la estrella del Inter Miami encabeza la nómina de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó a modo preliminar. La lógica es la que impera en todas las competencias internacionales: son los que quedan reservados para el certamen al que está referida, lo que imposibilita que los clubes nieguen sus cesiones.

    Pese a la indecisión de La Pulga: Scaloni apura a Messi y lo incluye en la lista preliminar para el Mundial

    En septiembre del año pasado, Messi sembró la duda. "Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial.Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, declaró después del encuentro ante Venezuela, por las Eliminatorias.

    “Lo primordial es sentirse bien. Sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, enfatizó esa vez. “A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, añadió.

    El rosarino es la insignia de un listado que conserva a la base del equipo que logró la tercera estrella mundial para los transandinos en Qatar. Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso figuran entre los que están en condiciones de repetir el honor que alcanzaron hace cuatro años.

    Entre las novedades figuran Giuliano Simeone y Nicolás Paz, quienes vienen siendo considerados frecuentemente por Scaloni, además de Santiago Beltrán y Tomás Aranda, entre las presencias más recientes.

    La inolvidable tapada de Emiliano Martínez a Kolo Muani en la final de Qatar 2022.

    Olé establece que hay 20 cupos virtualmente confirmados: Emiliano Martínez, Rulli, Molina, Montiel, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Balerdi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Palacios, Almada, Simeone, Paz, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López y Nicolás González.

    Para los otros seis, quienes bregan con mayor fuerza son Musso, Facundo, Acuña, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Lo Celso y Mastantuono.

    La lista es la siguiente:

    Emiliano Martínez- Aston Villa

    Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

    Juan Musso- Atlético de Madrid

    Walter Benítez - Crystal Palace FC

    Facundo Cambeses - Racing Club

    Santiago Beltrán - River Plate

    Agustín Giay - Palmeiras

    Gonzalo Montiel - River Plate

    Nahuel Molina- Atlético de Madrid

    Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

    Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

    Lucas Martínez Quarta - River Plate

    Marcos Senesi - Bournemounth

    Lisandro Martínez - Manchester United

    Nicolás Otamendi - SL Benfica

    Germán Pezzella - River Plate

    Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

    Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

    Lautaro di Lollo - Boca Juniors

    Zaid Romero - Getafe CF

    Facundo Medina - Olympique de Marsella

    Marcos Acuña - River Plate

    Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

    Gabriel Rojas - Racing Club

    Máximo Perrone - Calcio Como 1907

    Leandro Paredes - Boca Juniors

    Guido Rodríguez - Valencia CF

    Aníbal Moreno - River Plate

    Milton Delgado - Boca Juniors

    Alan Varela - FC Porto

    Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

    Rodrigo de Paul - Inter de Miami

    Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

    Enzo Fernández - Chelsea

    Alexis Mac Allister - Liverpool

    Giovani Lo Celso- Real Betis Balompié

    Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

    Emiliano Buendía - Aston Villa

    Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

    Lionel Messi - Inter de Miami

    Nicolás Paz - Calcio Como 1907

    Franco Mastantuono - Real Madrid

    Thiago Almada - Atlético de Madrid

    Tomás Aranda - Boca Juniors

    Nicolás González - Atlético de Madrid

    Alejandro Garnacho - Chelsea

    Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

    Matías Soulé - AS Roma

    Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

    Gianluca Prestianni - SL Benfica

    Santiago Castro - Bologna FC

    Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

    José Manuel López - Palmeiras

    Julián Álvarez - Atlético de Madrid

    Mateo Pellegrini - Parma Calcio

    Más sobre:MessiLionel MessiArgentinaScaloniLionel ScaloniMundialFútbolFútbol Internacional

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