La lista preliminar de Argentina para el Mundial parte por lo lógico, pero, paralelamente, por la principal duda: la presencia de Lionel Messi en el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Es cierto que La Pulga no ha dado ninguna señal de que se restará del evento, pero también lo es que no ha confirmado su participación. Y hay quienes ven en esa omisión un eventual peligro.

Lo concreto es que la estrella del Inter Miami encabeza la nómina de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó a modo preliminar. La lógica es la que impera en todas las competencias internacionales: son los que quedan reservados para el certamen al que está referida, lo que imposibilita que los clubes nieguen sus cesiones.

Pese a la indecisión de La Pulga: Scaloni apura a Messi y lo incluye en la lista preliminar para el Mundial

En septiembre del año pasado, Messi sembró la duda. "Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial.Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, declaró después del encuentro ante Venezuela, por las Eliminatorias.

“Lo primordial es sentirse bien. Sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, enfatizó esa vez. “A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, añadió.

El rosarino es la insignia de un listado que conserva a la base del equipo que logró la tercera estrella mundial para los transandinos en Qatar. Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso figuran entre los que están en condiciones de repetir el honor que alcanzaron hace cuatro años.

Entre las novedades figuran Giuliano Simeone y Nicolás Paz, quienes vienen siendo considerados frecuentemente por Scaloni, además de Santiago Beltrán y Tomás Aranda, entre las presencias más recientes.

La inolvidable tapada de Emiliano Martínez a Kolo Muani en la final de Qatar 2022.

Olé establece que hay 20 cupos virtualmente confirmados: Emiliano Martínez, Rulli, Molina, Montiel, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez, Balerdi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Palacios, Almada, Simeone, Paz, Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, José López y Nicolás González.

Para los otros seis, quienes bregan con mayor fuerza son Musso, Facundo, Acuña, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Lo Celso y Mastantuono.

La lista es la siguiente:

Emiliano Martínez- Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso- Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace FC

Facundo Cambeses - Racing Club

Santiago Beltrán - River Plate

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River Plate

Nahuel Molina- Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo SV

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta - River Plate

Marcos Senesi - Bournemounth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - SL Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian Romero - Tottenhman Hotspur

Lautaro di Lollo - Boca Juniors

Zaid Romero - Getafe CF

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River Plate

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Gabriel Rojas - Racing Club

Máximo Perrone - Calcio Como 1907

Leandro Paredes - Boca Juniors

Guido Rodríguez - Valencia CF

Aníbal Moreno - River Plate

Milton Delgado - Boca Juniors

Alan Varela - FC Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo de Paul - Inter de Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso- Real Betis Balompié

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendía - Aston Villa

Valentín Barco - Racing Club de Estrasburgo

Lionel Messi - Inter de Miami

Nicolás Paz - Calcio Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca Juniors

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - AS Roma

Claudio Echeverri - Girona Fútbol Club

Gianluca Prestianni - SL Benfica

Santiago Castro - Bologna FC

Lautaro Martínez - Internazionale de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrini - Parma Calcio