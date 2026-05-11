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    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave

    El proceso se podrá realizar de forma totalmente online en el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Confirman próxima postulación al Subsidio DS1: estas son las fechas clave. Foto referencial de archivo

    Recientemente el gobierno confirmó los detalles de la nueva convocatoria al Subsidio DS1, conocido también como Subsidio para Sectores Medios, que se realizará totalmente en línea en el sitio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

    El beneficio se traduce en un aporte económico dirigido a familias que tengan posibilidad de construir o comprar un inmueble nuevo o usado, tanto en zonas urbanas como rurales.

    En esa línea, el subsidio llega a grupos que no cuentan con una vivienda y tienen capacidad de ahorro, por lo que se se permite complementar el valor mediante recursos propios o el uso de un crédito hipotecario.

    Fechas de la postulación al Subsidio DS1

    La postulación al Subsidio DS1 se realizará entre el 16 y el 30 de junio a través del sitio minvu.cl, donde se requerirá ingresar mediante ClaveÚnica.

    Para este proceso se confirmaron tres vías para solicitar el beneficio, con el siguiente detalle:

    • Postulación automática desde el 16 de junio.
    • Postulación en línea desde el 17 de junio.
    • Postulación vía formulario desde el 19 de junio.

    Además, desde el organismo se recuerda a quienes soliciten el beneficio que su ahorro debe estar depositado hasta el 29 de mayo.

    Entre los requisitos a cumplir para postular al subsidio se encuentran:

    • Tener 18 años y contar con cédula de identidad vigente. Personas extranjeras deben contar con cédula de identidad para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva.
    • Encontrarse en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica según el subsidio.
    • Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de un año.
    • Acreditar el ahorro depositado en la cuenta para la vivienda antes de la postulación.
    • Para postular de forma colectiva se debe tener un mínimo de 10 integrantes, contar con una Entidad Patrocinante y con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.
    Más sobre:ViviendaSubsidiosBeneficiosSubsidio DS1MinvuPostulaciónFechasPlazoNueva postulaciónSectores mediosRequisitos

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