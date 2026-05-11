Arauco ya plantó la mitad del bosque requerido para megaproyecto Sucuriú y cifra en US$ 450 millones costo de puerto en Sao Paulo

Arauco, el brazo forestal de Empresa Copec, mostró en su roadshow de octubre que requería 400 mil hectáreas de plantación de eucaliptos para producir 3,5 millones de toneladas de pulpa al año, en su proyecto Sucuriú en Brasil, de US$ 4.600 millones.

A la fecha, la firma ha avanzado en el 50% de las plantaciones requeridas, lo que es un gran hito para la compañía, y además, declara un avance global de la megaplanta que va en 62%.

“La actualización del proyecto Sucuriú es que en marzo era un 58%, pero podemos actualizar esa cifra con un progreso global del 62% en abril, lo que significa un 7% por delante de nuestro calendario. Alcanzamos un hito de 200 mil hectáreas de bosque ya plantado , y contamos con una plantilla de más de 12 mil personas trabajando en el lugar”, señaló el tesorero corporativo de Arauco, Marcelo Bennett, en un conference call de este lunes.

El avance porcentual del proyecto es dos puntos más de lo anunciado a fines de abril por el presidente del directorio de Empresas Copec, Roberto Angelini, cuando informó que llevaban un 60%. “Un tremendo logro, dada la escala y complejidad técnica de la iniciativa, y con la meta de estar produciendo a plena capacidad en el 2028”, sostuvo en aquella ocasión. Anteriormente, en la memoria 2025 de Empresas Copec, el holding había reportado un avance de 50%.

Ferrocarril y el puerto

En la presentación de esta semana la firmó destacó importantes avances en la estructura de acero de las calderas, el montaje de la línea de transmisión y el montaje mecánico del secador y la línea de fibra.

Bennett agregó que “en cuanto a la construcción del ferrocarril, alcanzamos un 16% de progreso físico a la fecha del 31 de marzo”.

Por su parte, el director financiero de Arauco, Gianfranco Truffello, agregó más detalles de ese progreso. “Hemos avanzado mucho en lo que respecta al ferrocarril y a la compra del material rodante. Así que firmamos los contratos y hemos estado recibiendo algunas locomotoras y vagones para el material rodante”, declaró.

Además, sostuvo que respecto al puerto en Sao Pablo, se han “firmado los documentos para la adquisición de terrenos en el puerto de Santos (...) estamos avanzando en los permisos para construir una terminal en Santos. La construcción aún no ha empezado. Necesitamos finalizar algunos permisos allí y creemos que podríamos empezar la construcción, probablemente a finales de año”.

Truffello dijo que ahora están negociando contratos con diferentes puertos en Santos y en otras partes de Brasil con tal de tener capacidad de envío para el primer mes de producción, en caso de que no alcancen a estar listos con su propio puerto.

No están seguros si van a tener un socio en el puerto, y tampoco tiene una decisión tomada respecto del financiamiento.

“Si decidimos financiarlo nosotros mismos, encontraremos otras formas de reducir la deuda en otras partes de Arauco para hacer espacio a ese capital, que corresponde a unos US$ 400 millones - US$ 450 millones al principio. Pero esos flujos de caja se asignan más a 2027 que durante 2026″, apuntó.

Inyección de capital anticipado

En la misma instancia, el tesorero de la papelera afirmó que la matriz del grupo aprobó una inyección de capital por US$ 200 millones.

“Nuestra empresa matriz, Empresas Copec, ha aprobado una inyección de capital anticipada a la prevista de US$ 200 millones para mediados de junio. Eso significa que la cantidad restante, de US$ 250 millones que ya había comprometido nuestra empresa matriz, se espera recibir en diciembre de este año”, notificó Bennett.

El gerente de administración y finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro, profundizó sobre este punto en su respectivo conference call: “hemos comprometido una inyección de capital de US$ 1.200 millones desde Empresas Copec a Arauco. Ya hemos inyectado US$ 750 millones, y los US$ 450 millones restantes se van a inyectar US$ 200 millones en junio y US$ 250 millones para final del año”.

Arauco fue consultado respecto a qué otras fuentes de liquidez consideran para la compañía sin añadir deuda, a lo que Truffello respondió, entre otras formas, que con la posible venta de bosques.

“Estamos considerando vender algo de bosque. La idea es vender árboles en pie, principalmente en Chile, donde tenemos muchos activos biológicos. Tenemos cerca de US$ 2.500 millones en activos biológicos. La idea es vender árboles en pie con un contrato que nos ponga esa fibra a disposición por si la necesitamos. Solo que tengo la opción de comprar esa fibra más lejos. Esa es la primera opción”, explicó.

La planificación del megaproyecto se da en un escenario de menor demanda en los mercados de la madera para el primer trimestre, aunque para el segundo cuarto del año se observan mejores señales.

“Mi suposición es que probablemente tendremos un año similar en los mercados de madera, es decir, el Ebitda en comparación con el año pasado. Así que, los próximos trimestres deberían ser mejores gracias a las mejoras en los mercados de EE. UU. y Canadá”, analizó Truffello.