El edificio del último show de los Beatles será una nueva atracción turística

Es uno de los edificios más famosos en la historia del rock and roll. El número de 3 de Saville Row, en el distrito financiero de Londres, se vincula con la carrera de The Beatles, pues ahí funcionó la oficina de su sello discográfico, Apple Corps y fue en su azotea donde la banda ofreció su último concierto público en enero de 1969.

Pero el lugar tendrá una nueva vida. Según informan medios como The Guardian, Apple Corps ha readquirido el edificio y planea abrirlo al público como una nueva atracción turística en 2027. Es decir, se suma a hitos como The Cavern Club, Strawberry Field o la casa de infancia de John Lennon en Liverpool.

La noticia generó la reacción de Paul McCartney, quien recientemente visitó el lugar. “Hay tantos recuerdos especiales entre sus paredes, por no hablar de la azotea. El equipo ha elaborado unos planes realmente impresionantes y estoy deseando que la gente lo vea cuando esté terminado”. Su excompañero de banda, Ringo Starr, lo describió como “volver a casa”.

Apple Corps dejó el edificio en 1976. Tom Greene, el actual director ejecutivo de la compañía, es quien supervisa el ambicioso regreso. “Todos los días, los fans toman fotos del exterior del número 3 de Savile Row, pero el año que viene podrán entrar”, comentó en palabras replicadas por The Guardian. Respecto a la azotea, confesó: “Incluso las barandillas siguen siendo las mismas de aquel famoso día de 1969″.

Además de visitar la azotea, el edificio será una suerte de museo Beatle que contará con siete plantas repletas de material de archivo inédito, exposiciones temporales, una tienda para fans.

Los Beatles abrieron Apple Corps en 1968 con la primaria intención de manejar sus asuntos financieros y legales, tras la muerte de su mánager, Brian Epstein. Pero lo expandieron hacia una suerte de productora que apoyó proyectos artísticos (como a James Taylor). Incluso instalaron un estudio en el sótano, donde grabaron parte de las sesiones del proyecto Get Back, el que acabó publicándose como Let it Be, el que será recreado en esta nueva apertura. Tras la separación de los Fab se ocupó en el resguardo de su legado, bajo la dirección de Neil Aspinall, el antiguo tour mánager del grupo.