SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

    El actual entrenador del Benfica apuntó que el combinado luso tiene lo necesario para meterse en la final de la copa y levantar el trofeo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @SLBenfica (X).

    A poco más de un mes del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 uno de los temas que comienza a repetirse son las opciones que tiene cada selección para quedarse con el título de la competencia.

    En ese sentido, José Mourinho ya tiene a sus candidatos para pelear por levantar la copa. En una entrevista con la revista Sport Week, el exentrenador del Manchester United y Real Madrid compartió su confianza en que el conjunto de Portugal puede acabar como campeón.

    Portugal es capaz de todo”, comentó a modo de introducción. “Cuentan con una generación de futbolistas increíble. Hace un año, ganaron la Nations League”, añadió Mourinho.

    En 2016 logramos la Eurocopa, y esta generación es técnicamente superior a aquel equipo. Por supuesto, está el Brasil de Carlo Ancelotti y Argentina, pero Portugal puede ganar este Mundial”, indicó el luso.

    También se pronunció sobre la presencia de Irán en el Mundial y los cuestionamientos que generó en Estados Unidos. En ese sentido, salió en defensa de los futbolistas. “La política es una cosa y el deporte, otra”, subrayó. Para él, solo cuenta el mérito deportivo. “Los jugadores iraníes que se han clasificado para el Mundial, aunque participen demasiados equipos, se merecen jugar allí”, añadió.

    Cristiano Ronaldo va por un nuevo récord

    Una de las grandes figuras que espera dejar su huella en el Mundial de Norteamérica 2026 es Cristiano Ronaldo. El atacante, junto a Lionel Messi, marcarán de entrada un hito en el momento de salir al campo.

    Al hacerlo, acumularán seis presencias mundialistas, dejando atrás con cinco a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado; además del italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lottar Matthäus.

    Además, CR7 en 2022 alcanzó una marca que lo dejará en los libros por mucho tiempo, después de anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo. A los 41 años, el de Madeira espera alargar un poco más su leyenda con al menos un gol en Norteamérica. Es más, si la selección ibérica alcanza la final en New Jersey, superará en edad al mítico Dino Zoff, capitán y campeón con Italia en España ’82, quien hasta ahora es el más veterano en finales con 40 años.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPortugalJosé MourinhoNorteamérica 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”

    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    Lo más leído

    1.
    La afilada pregunta con la que Gerard Piqué reactiva la polémica entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

    La afilada pregunta con la que Gerard Piqué reactiva la polémica entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid

    2.
    La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

    La emoción de la DT de la Roja Sub 17 femenina tras clasificar al Mundial: “Queríamos darle esta alegría a Chile”

    3.
    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    Con Palavecino de “villano”: la UC recibe un golpe bajo de Ñublense y queda colgando de la Copa de la Liga

    4.
    La peor semana del Real Madrid: Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga en la cara del archirrival

    La peor semana del Real Madrid: Barcelona se queda con El Clásico y es campeón de LaLiga en la cara del archirrival

    5.
    Cecilia Pérez y allanamiento al CDA: “Ojalá el Ministerio Público me hubiese avisado; encantada les llevaba los documentos”

    Cecilia Pérez y allanamiento al CDA: “Ojalá el Ministerio Público me hubiese avisado; encantada les llevaba los documentos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 11 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Extienden alerta ambiental para este lunes en la Región Metropolitana: revisa la restricción vehicular

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”
    Chile

    Ramírez (UDI) cuestiona “tsunami” de indicaciones y acusa a la oposición de buscar “hacer daño al Gobierno”

    Contrapropuesta de la oposición al megaproyecto de Kast se abre a rebaja de impuestos a las empresas, pero exige compensación

    Kast arremete contra el Partido Comunista: “Busca agitar las calles y frenar los avances”

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril
    Negocios

    Barómetro Unab: economía vuelve a terreno de mejora en abril

    Petróleo anota fuerte alza tras advertencia de Netanyahu y rechazo de Trump a contraoferta de Irán

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador
    Tendencias

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    6 formas para evitar el estrés laboral y los dolores de cabeza, según una neuróloga

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”
    El Deportivo

    Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

    Sanciones nuevas y más atribuciones al VAR: las novedades reglamentarias que la FIFA estrenará en el Mundial

    “Nunca quise hacer eso; lo puedo jurar por mi hijo”: el lamento de Matías Palavecino tras su nueva expulsión en la UC

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives
    Cultura y entretención

    Una historia en clave Agatha Christine y con Hugh Jackman: llega la alabada Las Ovejas Detectives

    BAMBA: el nuevo festival de música latinoamericana impulsado por Lotus y Juanes

    El Agente Secreto y El Eternauta se imponen en los Premios Platino 2026

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’
    Mundo

    Francia confirma un positivo por hantavirus en uno de los cinco franceses repatriados desde el ‘MV Hondius’

    Hamas acusa a Israel de intentar “mantener Gaza en un estado de caos” con sus bombardeos contra la Franja

    Irán defiende que su última propuesta a Estados Unidos para poner fin a la guerra es “legítima” y “generosa”

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?