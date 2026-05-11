Mourinho se cuadra con la selección portuguesa de cara al Mundial: “Es capaz de todo”

A poco más de un mes del inicio del Mundial de Norteamérica 2026 uno de los temas que comienza a repetirse son las opciones que tiene cada selección para quedarse con el título de la competencia.

En ese sentido, José Mourinho ya tiene a sus candidatos para pelear por levantar la copa. En una entrevista con la revista Sport Week, el exentrenador del Manchester United y Real Madrid compartió su confianza en que el conjunto de Portugal puede acabar como campeón.

“Portugal es capaz de todo”, comentó a modo de introducción. “Cuentan con una generación de futbolistas increíble. Hace un año, ganaron la Nations League”, añadió Mourinho.

“En 2016 logramos la Eurocopa, y esta generación es técnicamente superior a aquel equipo. Por supuesto, está el Brasil de Carlo Ancelotti y Argentina, pero Portugal puede ganar este Mundial”, indicó el luso.

También se pronunció sobre la presencia de Irán en el Mundial y los cuestionamientos que generó en Estados Unidos. En ese sentido, salió en defensa de los futbolistas. “La política es una cosa y el deporte, otra”, subrayó. Para él, solo cuenta el mérito deportivo. “Los jugadores iraníes que se han clasificado para el Mundial, aunque participen demasiados equipos, se merecen jugar allí”, añadió.

Cristiano Ronaldo va por un nuevo récord

Una de las grandes figuras que espera dejar su huella en el Mundial de Norteamérica 2026 es Cristiano Ronaldo. El atacante, junto a Lionel Messi, marcarán de entrada un hito en el momento de salir al campo.

Al hacerlo, acumularán seis presencias mundialistas, dejando atrás con cinco a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado; además del italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lottar Matthäus.

Además, CR7 en 2022 alcanzó una marca que lo dejará en los libros por mucho tiempo, después de anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo. A los 41 años, el de Madeira espera alargar un poco más su leyenda con al menos un gol en Norteamérica. Es más, si la selección ibérica alcanza la final en New Jersey, superará en edad al mítico Dino Zoff, capitán y campeón con Italia en España ’82, quien hasta ahora es el más veterano en finales con 40 años.