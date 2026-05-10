Copa del Mundo 2026: el torneo que promete imponer nuevas marcas en el último baile de Messi y Cristiano

Cuando resta un mes para la Copa del Mundo, las 48 selecciones de este nuevo formato ya palpitan la inédita versión. Una más larga, con altas expectativas y en la que se pueden igualar o batir varias marcas en la historia de la gran cita futbolística del planeta.

Evento que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá; el cual tendrá como uno de sus condimentos especiales un nuevo capítulo de la eterna rivalidad que mantienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes disputarán su sexta edición en tierras norteamericanas.

Precisamente, Argentina, actual monarca tras vencer a Francia en la definición de Qatar 2022, tiene la oportunidad de sumar la cuarta estrella en su camiseta, las mismas que ya lucen los equipos de Italia y Alemania. Sin embargo, la Albiceleste no podrá alcanzar la marca de cinco copas que solo ostenta Brasil, la misma que, al menos en esta temporada, solo podrán empatar exclusivamente los germanos.

Sin embargo, el elenco transandino tiene algunas marcas a su haber que bien puede mejorar o empeorar en Norteamérica. Actualmente, la escuadra de Lionel Scaloni es la quinta con más igualdades, a cinco del equipo nacional de Inglaterra, que suma 22 en 16 participaciones. Aunque los de blanco y celeste también destacan en el peor de los aspectos tras 18 mundiales, ya que solo son superados por México en la cantidad histórica de derrotas.

Claro que también comparte el honor de protagonizar la rivalidad más repetida en casi 100 años de la tradicional competición. La escuadra del otro lado de Los Andes se enfrentó en siete ocasiones a Alemania, la última de ellas en la final de Brasil 2014, con triunfo para los europeos. Mismo número de partidos para Brasil y Suecia, que en Estados Unidos 1994 se midieron en dos ocasiones, la última de ellas en la semifinal.

Los números del Mundial.

Choque de ídolos

El equipo argentino cuenta con el incombustible liderazgo de Lionel Messi. A los 38 años, el rosarino disputará su sexto campeonato, misma cantidad que alcanzará Cristiano Ronaldo, los dos máximos ídolos futbolísticos de los últimos 20 años, quienes pulverizarán un hito complicado siquiera de igualar. El sudamericano y el portugués tendrán su último baile en la cita al norte del planeta. superarán a seis jugadores que consiguieron cinco participaciones en la Copa del Mundo: los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado; además del italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lottar Matthäus.

Pero Leo también va por mucho más, ya que actualmente ostenta el mayor número de presencias en la historia con 26, cuatro más que el lusitano, quien lo podría superar si consigue su primera final y los argentinos se quedan en la primera ronda, en un formato de competición que tendrá ocho encuentros para los cuatro semifinalistas, incluidas la definición del título y el partido por el tercer puesto. En goles, el exjugador del Barcelona está a solo tres del plusmarquista alemán Miroslav Klose, líder histórico con 16 conquistas. Eso sí, el francés Kylian Mbappé amenaza con romper todos los registros, ya que con 12 dianas está apenas una bajo la Pulga, y con 27 años. Es decir, además del evento que comenzará en un mes, el delantero galo podría disputar, al menos, dos certámenes más sin problemas, debido a su edad. Tendrá 35 en 2034.

Por el lado de CR7, tras su presencia en Qatar 2022 alcanzó una marca que lo dejará en los libros por mucho tiempo, después de anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo. A los 41 años, el de Madeira espera alargar un poco más su leyenda con al menos un gol en Norteamérica. Es más, si la selección ibérica alcanza la final en New Jersey, superará en edad al mítico Dino Zoff, capitán y campeón con Italia en España ‘82.

El nuevo Scratch

En 2026 se cumplirán 24 años del último título de la selección de Brasil en una Copa del Mundo. Pese a la lejanía de la fecha, la Verdeamarela conserva varios registros históricos que bien pueden caer en la próxima cita.

Al margen de los cinco títulos, los cuales solo puede alcanzar la Mannschaft en esta edición, el gigante sostiene una interesante rivalidad con los germanos. El Scratch, única selección que asistió a las 22 ediciones del torneo, también es la que tiene más victorias en su bitácora con 76, ocho más que los teutones, cifra que matemáticamente podrían igualar en caso de un descalabro mayor para los sudamericanos dirigidos por Carlo Ancelotti.

Pese a esta diferencia, los márgenes entre ambos gigantes futbolísticos se han acortado en las últimas dos décadas. Así se ve en los números, por ejemplo, de la cantidad de victorias, marca en la que actualmente la Canarinha supera en dos triunfos a los europeos. Algo parecido ocurre con la cantidad de goles marcados, antecedente en el que el primer puesto de los brasileños solo supera en cinco anotaciones a Alemania.