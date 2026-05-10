SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Copa del Mundo 2026: el torneo que promete imponer nuevas marcas en el último baile de Messi y Cristiano

    Por primera vez en la historia, el Mundial tendrá 48 países y el campeón jugará ocho partidos. Formato que promete pulverizar varios registros y que tiene a ambos ídolos como grandes protagonistas.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Copa del Mundo 2026: el torneo que promete imponer nuevas marcas en el último baile de Messi y Cristiano. Fotos: Photosport

    Cuando resta un mes para la Copa del Mundo, las 48 selecciones de este nuevo formato ya palpitan la inédita versión. Una más larga, con altas expectativas y en la que se pueden igualar o batir varias marcas en la historia de la gran cita futbolística del planeta.

    Evento que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá; el cual tendrá como uno de sus condimentos especiales un nuevo capítulo de la eterna rivalidad que mantienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes disputarán su sexta edición en tierras norteamericanas.

    Precisamente, Argentina, actual monarca tras vencer a Francia en la definición de Qatar 2022, tiene la oportunidad de sumar la cuarta estrella en su camiseta, las mismas que ya lucen los equipos de Italia y Alemania. Sin embargo, la Albiceleste no podrá alcanzar la marca de cinco copas que solo ostenta Brasil, la misma que, al menos en esta temporada, solo podrán empatar exclusivamente los germanos.

    Sin embargo, el elenco transandino tiene algunas marcas a su haber que bien puede mejorar o empeorar en Norteamérica. Actualmente, la escuadra de Lionel Scaloni es la quinta con más igualdades, a cinco del equipo nacional de Inglaterra, que suma 22 en 16 participaciones. Aunque los de blanco y celeste también destacan en el peor de los aspectos tras 18 mundiales, ya que solo son superados por México en la cantidad histórica de derrotas.

    Claro que también comparte el honor de protagonizar la rivalidad más repetida en casi 100 años de la tradicional competición. La escuadra del otro lado de Los Andes se enfrentó en siete ocasiones a Alemania, la última de ellas en la final de Brasil 2014, con triunfo para los europeos. Mismo número de partidos para Brasil y Suecia, que en Estados Unidos 1994 se midieron en dos ocasiones, la última de ellas en la semifinal.

    Los números del Mundial.

    Choque de ídolos

    El equipo argentino cuenta con el incombustible liderazgo de Lionel Messi. A los 38 años, el rosarino disputará su sexto campeonato, misma cantidad que alcanzará Cristiano Ronaldo, los dos máximos ídolos futbolísticos de los últimos 20 años, quienes pulverizarán un hito complicado siquiera de igualar. El sudamericano y el portugués tendrán su último baile en la cita al norte del planeta. superarán a seis jugadores que consiguieron cinco participaciones en la Copa del Mundo: los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado; además del italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lottar Matthäus.

    Pero Leo también va por mucho más, ya que actualmente ostenta el mayor número de presencias en la historia con 26, cuatro más que el lusitano, quien lo podría superar si consigue su primera final y los argentinos se quedan en la primera ronda, en un formato de competición que tendrá ocho encuentros para los cuatro semifinalistas, incluidas la definición del título y el partido por el tercer puesto. En goles, el exjugador del Barcelona está a solo tres del plusmarquista alemán Miroslav Klose, líder histórico con 16 conquistas. Eso sí, el francés Kylian Mbappé amenaza con romper todos los registros, ya que con 12 dianas está apenas una bajo la Pulga, y con 27 años. Es decir, además del evento que comenzará en un mes, el delantero galo podría disputar, al menos, dos certámenes más sin problemas, debido a su edad. Tendrá 35 en 2034.

    Por el lado de CR7, tras su presencia en Qatar 2022 alcanzó una marca que lo dejará en los libros por mucho tiempo, después de anotar en cinco ediciones de la Copa del Mundo. A los 41 años, el de Madeira espera alargar un poco más su leyenda con al menos un gol en Norteamérica. Es más, si la selección ibérica alcanza la final en New Jersey, superará en edad al mítico Dino Zoff, capitán y campeón con Italia en España ‘82.

    El nuevo Scratch

    En 2026 se cumplirán 24 años del último título de la selección de Brasil en una Copa del Mundo. Pese a la lejanía de la fecha, la Verdeamarela conserva varios registros históricos que bien pueden caer en la próxima cita.

    Al margen de los cinco títulos, los cuales solo puede alcanzar la Mannschaft en esta edición, el gigante sostiene una interesante rivalidad con los germanos. El Scratch, única selección que asistió a las 22 ediciones del torneo, también es la que tiene más victorias en su bitácora con 76, ocho más que los teutones, cifra que matemáticamente podrían igualar en caso de un descalabro mayor para los sudamericanos dirigidos por Carlo Ancelotti.

    Pese a esta diferencia, los márgenes entre ambos gigantes futbolísticos se han acortado en las últimas dos décadas. Así se ve en los números, por ejemplo, de la cantidad de victorias, marca en la que actualmente la Canarinha supera en dos triunfos a los europeos. Algo parecido ocurre con la cantidad de goles marcados, antecedente en el que el primer puesto de los brasileños solo supera en cinco anotaciones a Alemania.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoFútbol InternacionalMundialMundial 2026Norteamérica 2026Lionel MessiCristiano Ronaldo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    Épico: la Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador con un gol en la agonía y sella una histórica clasificación al Mundial

    Épico: la Roja femenina Sub 17 vence a Ecuador con un gol en la agonía y sella una histórica clasificación al Mundial

    2.
    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    El técnico de Sevilla se rinde ante el ingreso de Alexis Sánchez en la remontada frente a Espanyol: “Ha estado fenomenal”

    3.
    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    El ‘tetracampeonato’ de Shakira: cantante colombiana interpretará por cuarta vez la canción oficial del Mundial

    4.
    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    Del gol anulado a la asistencia: Alexis Sánchez es clave en remontada del Sevilla ante Espanyol para escapar del fondo

    5.
    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Las probabilidades numéricas ponen al Betis de Manuel Pellegrini en la próxima Champions League

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    No solo les importa el sueldo: qué prioriza la Generación Z en su trabajo, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Ecuador por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford en TV y streaming

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva
    Chile

    Imputado por porte de armas y drogas en sede Duoc de Maipú quedó en prisión preventiva

    Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE Sur confirma suspensión de servicio en la zona para el lunes

    Evelyn Matthei advierte “exceso de trabas e incertidumbre” en mercado inmobiliario

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable
    Negocios

    Crecimiento y responsabilidad fiscal: una agenda inseparable

    IPC de abril sube menos de lo esperado y se enfría la opción de que el BC suba la tasa de interés en junio

    Hacienda modera expectativas de llegar a déficit estructural cero en 2030

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del ciberataque a Canvas que afectó a miles de escuelas y universidades en EEUU

    Las regiones que tendrán lluvia este fin de semana, según el pronóstico

    Pentágono libera nuevos archivos sobre ovnis: los registros más llamativos tras la desclasificación

    El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado
    El Deportivo

    El Clásico que vale LaLiga: Barcelona quiere dar una inédita vuelta olímpica en la cara de un Real Madrid quebrado

    Los silenciosos días de Nelson Acosta en medio de una tormenta

    La Sangre Cruzat vuelve al ring: Junior defiende su título mundial para seguir con el legado familiar

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”
    Cultura y entretención

    Han Kang: “La ciencia y el arte se formulan la misma pregunta: ‘¿qué hacemos aquí?’”

    El pirata tuerto: un relato de Jaime Bayly

    El peso de la trama

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife
    Mundo

    Canarias bloquea desembarco de crucero con casos de hantavirus y exige salida inmediata de pasajeros de Tenerife

    23 países implicados y “operativo inédito”: crucero con brote de hantavirus atracará en Tenerife este domingo

    Quién es Narges Mohammadi, la premio nobel de la paz iraní cuyo estado de salud genera presión internacional

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?
    Paula

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?

    Semáforo alimentario: lo que realmente aprenden los niños cuando clasificamos alimentos

    Patas y Letras: cuando un perro transforma la vida de un niño