Ecuador, Marruecos y Japón: los proyectos que amenazan a las potencias en el Mundial 2026

El Mundial de Canadá, Estados Unidos y México será el primero con 48 selecciones. El aumento de cupos y la consolidación de proyectos fuera del grupo tradicional de potencias han ampliado el mapa competitivo. Selecciones como Ecuador, Marruecos y Japón aparecen como equipos capaces de competir contra rivales históricos.

En la antesala del certamen, los tres casos (todos de confederaciones distintas) tienen puntos en común. Son procesos largos, con inversión en formación y presencia creciente de futbolistas en Europa.

Japón y un proyecto pensado a décadas

Japón lleva más de 30 años desarrollando un modelo. El punto de partida fue 1993, cuando profesionalizó su liga local y comenzó un plan para convertir al fútbol en uno de los deportes más fuertes del país. Cinco años después llegó su primera clasificación a un Mundial, en Francia 1998. Desde entonces, ha estado en todos los torneos. En ese período pasó cuatro veces a segunda fase: en 2002, 2010, 2018 y 2022.

Uno de los ejes centrales fue el desarrollo de escuelas y centros de entrenamiento. En 2016 iniciaron el “proyecto ADN”, destinado a que entrenadores nipones se preparen en Europa y a consolidar la liga local. El objetivo final del proyecto es más ambicioso. Apuntan a que Japón sea campeón del mundo en 2050.

La actual generación combina ese trabajo. Takefusa Kubo (Real Sociedad), Kaoru Mitoma (Brighton) y Wataru Endo (Liverpool) representan a un equipo que compite a alta intensidad. Japón ya mostró en Qatar 2022 que puede luchar con selecciones europeas. Para eso también mantienen a su técnico, Hajime Moriyasu.

En ese certamen derrotó a Alemania y España. En el Mundial de Norteamérica integran el Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y Suecia.

Ecuador y la consolidación de un proceso

A nivel Conmebol, Ecuador aparece como uno de los elencos con mayor crecimiento en la última década. La federación local apostó por fortalecer el trabajo en divisiones inferiores. El objetivo fue construir un modelo común desde la Sub 15 hasta la selección adulta.

Ese proceso coincidió con la aparición de una generación de futbolistas que rápidamente se instaló en ligas internacionales. Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal), Kendry Páez (River Plate) y Gonzalo Plata (Flamengo) integran un grupo que mezcla juventud con experiencia en el extranjero. Su identidad futbolística se basa en la velocidad y una defensa férrea.

El crecimiento de clubes que impulsaron modelos de formación enfocados en la exportación progresiva de jugadores, ha sido clave. Independiente del Valle, especialmente, se convirtió en uno de los principales productores de talento del continente.

La edad promedio de sus principales figuras permite proyectar continuidad. Muchos de sus futbolistas llegarán al Mundial de 2026 en los momentos más competitivos de sus carreras. Hoy son dirigidos por Sebastián Beccacece y en el Mundial están en el Grupo E con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

Marruecos y el modelo basado en la diáspora

Marruecos ya dejó de ser una sorpresa. En Qatar 2022 se convirtió en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial. Eliminó a España y Portugal y terminó en el cuarto lugar del torneo.

La base de ese equipo se mantiene. Achraf Hakimi (PSG), Sofyan Amrabat (Betis) y Hakim Ziyech (Wydad Casablanca) continúan siendo referentes del plantel.

Detrás del rendimiento deportivo existe una política desarrollada durante más de una década. La federación construyó una red de scouting enfocada con raíces marroquíes. La estrategia tiene presencia especialmente en Francia, Bélgica, Países Bajos y España.

El exentrenador Walid Regragui fue uno de los símbolos de ese proceso. Nacido en Francia, representó la idea de una selección conectada con su diáspora. Ahora dejó el cargo y fue reemplazado por Mohamed Ouahbi, quien ganó el Mundial Sub 20.

Otro componente del modelo es la inversión en infraestructura. La Academia Mohammed VI es en el centro principal de formación del país. La intención es evitar la dependencia exclusiva de la diáspora.

Los resultados recientes validan la estrategia. Marruecos no solo alcanzó semifinales en Qatar. En el Mundial Sub 20 disputado en Chile en 2025 se quedó con el título y consolidó a varios jugadores que podrían integrarse al plantel adulto. Entre ellos aparece Othmane Maamma (Watford), atacante nacido en Francia y considerado una de las principales proyecciones de la nueva generación.

En la cita de Norteamérica están en el Grupo C, junto a Brasil, Haití y Escocia.