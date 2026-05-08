“Lo encuentran semiinconsciente y sangrando”: los detalles del golpe que sufrió Federico Valverde en el Real Madrid

El incidente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en el Real Madrid sigue generando repercusiones. El cuadro merengue anunció la apertura de expedientes disciplinarios contra ambos jugadores.

“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, señaló.

Posteriormente, entregaron el parte médico del mediocampista uruguayo. “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, establece el texto.

Los detalles del golpe

En el programa El Chiringuito de Jugones, el periodista Edu Aguirre entregó detalles de lo ocurrido. “En el entrenamiento, en el partidillo, Fede Valverde hace una entrada dura a Tchouaméni. Da balón, pero con mucha intensidad. Se entiende que son rencillas”, explicó.

“Tchouaméni lo miró y en el vestuario se ensarzan. Lo hablan, medio lo solucionan y parece que no es así”, agregó. El panelista explica que el enfrentamiento se reactivó en otro ejercicio. “Ahora, de nuevo, están en equipos en contra. Es un ejercicio sin intensidad y Fede Valverde va con todo. Dando al balón, pero Tchouaméni le dice que no puede ir así”, añadió.

De acuerdo con el relato, la situación escaló una vez finalizado el entrenamiento. “Acaba el partidillo y se produce algo. Llegan más jugadores, llega el staff. Acabó la pelea y se encuentran a Valverde con una brecha en la cabeza, semiinconsciente, en el suelo y sangrando”, dijo.

“Es Tchouaméni el que entra primero, algo se dicen, se ensarzan. Se agarran otra vez, vuelven a engancharse, a zarandearse y Valverde cae y se pega con una mesa en la frente, justo donde crece el pelo”, complementó.

Finalmente, Aguirre aseguró que el volante uruguayo presentó secuelas inmediatas tras el golpe. “El resto del equipo entra al vestuario y hay cosas de las que Valverde no se acuerda. Es un golpe muy fuerte. Se pega en la cabeza con la mesa. Evidentemente, lo tienen que llevar al centro a coserle. Álvaro Arbeloa estuvo con él en todo momento”, cerró.