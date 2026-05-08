Incendio afectó a local comercial en Santiago centro: fuego se encuentra ya contenido y no hay peligro de propagación

Un incendio afectó esta mañana un local comercial en Santiago Centro ubicado en la Alameda, a la altura de Libertad, próximo a la estación Unión Latinoamericana de la Línea 1 del Metro.

Según informó el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako el local afectado se trataría de un local comercial chino, tipo supermercado, de 300 metros cuadrados, y la primera alerta por el fuego se dio cerca de las 7 de la mañana.

En el lugar, indicó, trabajaron 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, con cerca de 120 bomberos para contener las llamas. No se registraron civiles ni bomberos lesionados.

“El fuego ya está contenido, no hay peligro de propagación, sin embargo todavía queda un buen tiempo de trabajo porque hay mucho material que remover y extinguir”, sostuvo. “Han habido cortafuegos de gran altura en las propiedades aledañas, por lo tanto eso ayudó mucho”.

El tipo de producto que hay en el lugar, añadió, es más de tipo alimenticio, y alguna oficina, y un taller pequeño más al fondo de la propiedad.

Consultado sobre el origen del fuego, indicó que eso es aún materia de investigación.

“Una vez que terminen las labores de extinción, los peritos de Bomberos van a ingresar al lugar y van a hacer el análisis y poder determinar la causa y origen, que será enviado a Fiscalía después”, indicó.

En este sentido, detalló que el sentido de la propagación fue desde la calle hacia el interior. “El punto exacto no lo tenemos información todavía”, añadió.