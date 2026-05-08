Carol Bown: “Me gustaría que los alcaldes pudiéramos ser parte del comité político”

El pasado miércoles 130 alcaldes del oficialismo llegaron a La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast, en una extensa cita que tenía por objetivo debatir sobre la idea del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

El tema de la seguridad también se trató en el encuentro, esto considerando que varios alcaldes han coincidido en que la seguridad es la principal preocupación de las comunas. Al respecto, los asistentes aseguraron que el gobierno transmitió la idea de que quieren aumentar la dotación policial.

En ese escenario, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (UDI), recalcó que los municipios tienen “preocupación por el crimen organizado, incluso en las incivilidades”.

En diálogo con radio Duna, la jefa comunal señaló que los municipios de todo el país deben lidiar con "personas en situación de calle, los famosos rucos, que se toman espacios públicos y que producen incivilidades y molestias a la ciudadanía".

En ese sentido, la alcaldesa planteó que le “ gustaría que los alcaldes de cierta forma pudiéramos ser parte del comité político” . Incluso aseguró que le ha propuesto esta idea a las autoridades.

Para Bown la inclusión de los alcaldes se traduciría en que “la discusión se mantenga centrada en lo que las personas están permanentemente pidiendo a la clase política en términos generales, y no se diluya en otro tipo de discusiones que son relevantes de tener, pero que no son la urgencia ciudadana”.