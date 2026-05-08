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    Fiscal Barros afirma que lucha contra secuestros exige “una decisión de Estado de superar este fenómeno”

    Según sostuvo el fiscal a cargo del grupo ECOH, "el Estado tiene que actuar en distintos ámbitos" con el fin de combatir este tipo de delitos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Héctor Barros, fiscal regional Sur y coordinador ECOH. Foto: Javier Torres / Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El fiscal regional Metropolitano Sur y coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Héctor Barros, se refirió durante la mañana de este viernes al aumento de los secuestros y las medidas para combatirlo, apuntando que requiere de medidas integrales por parte del Estado.

    En entrevista con Radio Agricultura, Barros sostuvo que “el Ministerio Público ni la Policía van a ser capaces nunca de solucionar un fenómeno como este si no viene acompañado de una serie de otras medidas y de una decisión de Estado de superar este fenómeno”.

    De acuerdo a lo que explicó “el Estado tiene que actuar en distintos ámbitos, en el área preventiva, tiene que actuar en el ámbito social, en el ámbito educacional, hay una serie de factores que están previos a la comisión del delito, en el ámbito migratorio, etc.“.

    Asimismo, se refirió al alza en este tipo de delito y el combate señalando que en el último tiempo las cifras se han estabilizado. “Ojalá fuera hacia la baja, pero cuando comenzó este fenómeno y cuando nos pidieron hacernos cargo del equipo ECOH el 2023, el pique era inmenso, llegábamos a tener más de dos casos diarios y después, cuando empezamos a golpear las organizaciones, empezamos a tener semanas en que no teníamos nada”.

    “Es súper difícil aventurarse con decir lo controlamos o está descontrolado, porque es cíclico, usted golpea, baja, vuelven a organizarse, sube nuevamente el secuestro y el homicidio, lo volvemos a golpear y ahí estamos otra vez bajando”, detalló.

    Cambio en la criminalidad en Chile

    En la ocasión, el persecutor además se refirió a como ha cambiado la criminalidad en Chile apuntando que se transformó en un país atractivo para organizaciones criminales transnacionales debido a que existían “mercados ilegales” que no eran explotados por bandas nacionales, entre ellos el secuestro.

    “Nuestras bandas no ocupaban todos los mercados ilegales disponibles, cuando yo hablo de mercados ilegales hablo de ciertos nichos que generan riqueza en las organizaciones y que nuestras estructuras nacionales, que son más clásicas, más tradicionales, no lo estaban utilizando, y el secuestro no era uno de los utilizados”, sostuvo.

    Asimismo, sostuvo que “eso viene a cambiar completamente con la llegada de las criminalidad transnacional” agregando que agrupaciones como el Tren de Aragua comienzan a someter a bandas nacionales.

    Es así como detalla, que con esto se produce un aumento en los niveles de violencia por parte de las bandas nacionales. “Los grupos nuestros empezaron también nuevamente a secuestrar y empezaron a pedir cifras que nunca antes se habían pedido en materia de liberación, pero no solo eso, sino que también han aplicado mucha violencia y apremio a las víctimas que están secuestradas”, expresó.

    Más sobre:Héctor BarrosSecuestrosECOH

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