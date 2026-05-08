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    Reino Unido informa sobre un tercer caso sospechoso de hantavirus entre los británicos del MV Hondius

    La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido ha señalado que dos ciudadanos británicos han sido confirmados con hantavirus, con un caso sospechoso adicional en un británico en Tristán de Acuña, antes de resaltar que ninguno de los ciudadanos británicos que siguen a bordo del crucero presentan síntomas.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Europapress

    Las autoridades de Reino Unido han confirmado este viernes un nuevo caso sospechoso de hantavirus entre sus ciudadanos, en este caso un hombre que se encuentra en Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero ‘MV Hondius’, al tiempo que ha señalado que otros dos británicos que participaron en la travesía se encuentran en aislamiento domiciliario en el país europeo.

    La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, según sus siglas en inglés) ha señalado que “dos ciudadanos británicos han sido confirmados con hantavirus, con un caso sospechoso adicional en un británico en Tristán de Acuña”, antes de resaltar que “ninguno de los ciudadanos británicos” que siguen a bordo del crucero “presentan síntomas”. “Están siendo estrechamente monitorizados”, ha agregado.

    Así, ha manifestado que tiene constancia de siete británicos que desembarcaron el 24 de abril en Santa Helena, dos de los cuales “llegaron por sus medios a Reino Unido y están aislados en sus hogares en Reino Unido”. “Ninguno de ellos presenta síntomas en estos momentos”, ha manifestado a través de un comunicado.

    El organismo ha detallado que, de los otros cinco británicos que desembarcaron en Santa Helena, cuatro siguen allí, mientras que “un séptimo ha sido localizado fuera de Reino Unido”.

    “Se pedirá a todos los pasajeros y tripulantes británicos a bordo del ‘MV Hondius’ que entren en aislamiento durante 45 días tras su regreso a Reino Unido y la UKHSA los monitorizará de cerca, incluida la toma de pruebas”, ha especificado.

    “El Gobierno británico sigue trabajando con las autoridades internacionales para prepararse para la llegada de británicos a Reino Unido desde el crucero ‘MV Hondius’”, ha explicado, al tiempo que ha recalcado que enviará personal a Tenerife de cara a la llegada del barco a puerto, algo que está previsto para el domingo.

    En este sentido, ha esgrimido que “personal del Gobierno británico estará presente para brindar apoyo a los ciudadanos británicos que desembarquen” y ha remarcado que “los pasajeros y la tripulación británicos que no presenten síntomas de hantavirus serán acompañados (...) hasta un aeropuerto y se les ofrecerá el regreso gratuito a Reino Unido”.

    Las autoridades británicas fletarán un vuelo gratuito de repatriación para estas personas, según el organismo, que ha hecho hincapié en que se trabajará “para garantizar que el vuelo opera bajo estrictas medidas de control de infecciones”. “El riesgo para el público general sigue siendo muy bajo”, ha insistido.

    Robin May, oficial científico jefe de la UKHSA, ha señalado que “se trata de una situación en evolución”. “El riesgo para la población general sigue siendo muy bajo y el público puede estar seguro de que se pondrán en marcha medidas establecidas de control de infecciones en cada paso del viaje para garantizar la repatriación segura de los pasajeros británicos”, ha zanjado.

    Hasta la fecha se han confirmado dos casos positivos de hantavirus entre ciudadanos británicos. Uno de ellos se encuentra hospitalizado en Johannesburgo, Sudáfrica, mientras que el segundo fue evacuado a Países Bajos y se encuentra en aislamiento. El brote de hantavirus deja hasta ahora tres muertos -dos ciudadanos neerlandeses y una alemana-.

    Más sobre:MundoHantavirusMV Hondius

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