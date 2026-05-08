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    Estados Unidos espera una respuesta hoy de Irán y denuncia que Teherán “atacó primero” en los últimos incidentes

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que la respuesta iraní "podría llegar hoy en algún momento".

    Por 
    Europa Press
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Mark Schiefelbein

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, espera recibir este viernes de Irán una respuesta a su última oferta de negociaciones, aunque no la da por sentada habida cuenta del repunte de hostilidades esta semana y sobre la que ha señalado a Teherán como único responsable.

    De visita en Italia y el Vaticano, Rubio ha tratado en profundidad con los medios la actual situación en Irán. Sobre las negociaciones, primero, Rubio ha trasladado su expectativa de que la respuesta iraní “podría llegar hoy en algún momento” aunque en su opinión el sistema de Gobierno iraní “sigue estando muy fragmentado y algo disfuncional, así que eso podría ser un impedimento”.

    En cualquier caso, Rubio ha expresado su deseo de que Irán envíe una contraoferta “seria”, que ayude a consolidar un delicado alto al fuego que se ha tambaleado con los incidentes de esta semana.

    En este sentido, Rubio ha recalcado que las escaramuzas de esta semana no han tenido nada que ver con la operación militar original, “Furia Épica” y que en realidad se trató de una respuesta norteamericana a un ataque inicial de Irán. “Lo que vieron ayer fueron destructores estadounidenses navegando en aguas internacionales, siendo atacados por los iraníes, y Estados Unidos respondió a la defensiva para protegerse”, ha relatado.

    “Si disparan un dron o un misil contra nuestro destructor, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Dejar que lo impacte? Tenemos que responder. La alternativa es dejar que hunda uno de nuestros barcos, eso es una locura. Solo los idiotas no atacan cuando atacan. No somos estúpidos”, ha indicado el secretario de Estado antes de asegurar una vez más que Estados Unidos está actuando conforme al derecho Internacional porque Irán no tiene base alguna para defender su control sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

    “Pero aquí hay un problema más fundamental. Irán ahora afirma que es dueño, que tiene derecho a controlar una vía marítima internacional. Afirman tener derecho a controlarla. ¿Qué va a hacer el mundo al respecto? ¿Aceptará el mundo que Irán controle ahora una vía marítima internacional? Porque si el mundo está dispuesto a aceptarlo, que se prepare”, ha indicado.

    Rubio, sin dar nombres, ha asegurado que “otros diez países que van a empezar a hacer lo mismo en sus vías marítimas internacionales, o en vías marítimas cercanas a sus territorios” y, con la ley en la mano, “es inaceptable que esta práctica quede normalizada”.

    Más sobre:Estados UnidosIránOrmuzGuerra

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