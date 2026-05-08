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    Sufre uno de los anfitriones: Estados Unidos entra en alerta tras la lesión de Johnny Cardoso

    El jugador del Atlético de Madrid debió abandonar los entrenamientos debido a un "esguince de alto grado" en el tobillo derecho.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Johnny Cardoso sufrió una lesión durante un entrenamiento en el Atlético de Madrid.

    Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial de Norteamérica 2026, sufre con la lesión de una de las máximas figuras de su selección.

    El jugador del Atlético de Madrid Johnny Cardoso sufrió una complicada lesión en uno de los entrenamientos junto al equipo español que lo tendrá por varias semanas lejos de la actividad.

    El volante, quien de a poco había logrado ganarse un puesto entre los titulares de la selección comandada por Mauricio Pochetino, sufrió una torcedura del tobillo.

    Por aquello, Cardoso debió abandonar la práctica junto al médico Óscar Celada para acudir a un centro asistencia, donde se confirmó la mala noticia.

    La escena generó bastante preocupación, pues el jugador salió visiblemente afectado de las instalaciones, necesitando apoyo para salir en uno de los vehículos utilizados para trasladar a los jugadores dentro del complejo.

    “Johnny Cardoso no pudo completar la sesión de entrenamiento del jueves 7 de mayo tras sufrir un traumatismo en el tobillo derecho. Los servicios médicos le han realizado pruebas y el parte médico ofrecido indica que el centrocampista sufre un esguince de alto grado en el tobillo derecho”, informó el Atlético a través de un comunicado oficial.

    “El ‘5’ rojiblanco realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición”, añadieron.

    En Estados Unidos, la preocupación también está presente, considerando que Cardoso figuraba como uno de los deportistas que prácticamente tenía asegurada su presencia en la nómina de Pochettino, aunque ahora todo esto dependerá de la evolución de la dolencia.

    El gran problema es que la gravedad de la lesión puede resultar incompatible con un llamado a integrar la selección estadounidense. Se estima que el plazo de recuperación pueda llegar a cuatro semanas, por lo que recién podría volver a retomar la actividad una semana antes del debut de los norteamericanos en la Copa del Mundo.

    El impacto de Cardoso

    Hasta el momento, Johnny Cardoso suma 23 partidos internacionales con la selección absoluta de estados Unidos, duelos en los que ha destacado por la capacidad que tiene para la recuperación de pelotas en el centro de la cancha y la forma con la que administra el balón al momento de hacer la transición al ataque.

    En la zona media, también ha tenido una estrecha relación con su compañero de zona Tyler Adams, donde el jugador del Atlético de Madrid ofrece una mayor capacidad de creación de juego.

    Su última actuación junto a la selección estadounidense se dio en el amistoso contra Bélgica en la fecha FIFA de marzo, donde el conjunto europeo se impuso por 5-2 en Atlanta.

    En dicha oportunidad Cardoso fue titular y fue sustituido antes del inicio del segundo tiempo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolJohnny CardosoEstados UnidosNorteamérica 2026

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