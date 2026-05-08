“Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el triunfo pirata ante Universitario en la Libertadores

“Fuerte medida tras perder ante Coquimbo”: el remezón en Perú por el tirunfo pirata ante Universitario en la Libertadores.

Coquimbo Unido remontó ante Universitario y llega a siete puntos en la Copa Libertadores. Una victoria clave para el elenco de Hernán Caputto que, de paso, provoca un terremoto interno en el cuadro de Lima.

“En la cuerda floja”, tituló el medio peruano Todo Sport, luego de la caída del equipo de Lima. Las críticas apuntan a la posición en la tabla: “Con este resultado, Coquimbo Unido alcanzó los 7 puntos y comparte el liderato del Grupo B junto a Deportes Tolima, mientras que Universitario quedó en la tercera posición con 4 unidades y complicó sus opciones de clasificar a los octavos de final“, establecen.

Claro que la situación más fuerte la publicó el diario Líbero, quienes revelaron que Universitario cambiará de técnico tras la caída en Chile. “Fuerte medida con Jorge Araujo tras perder ante Coquimbo en Libertadores”, titulan.

Vadalá anotó los dos goles de Coquimbo. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

“Gustavo Peralta utilizó su programa ‘L1Radio’ para revelar que la administración Velazco decidió que Araujo dejará de ser entrenador de Universitario en la segunda semana de mayo. Esto debido a que la directiva ya tiene fecha para elegir y anunciar al nuevo entrenador que se encargará de llevar al cuadro merengue al tetracampeonato de la Liga 1 y la clasificación a octavos de la Libertadores”, añaden.

AP Noticias apuntó al golpe anímico que significó la caída para Universitario. “Dejó escapar tres puntos valiosos en su visita a Chile, pues tras ir ganando 1-0 con gol de Valera, en el complemento la entrada de Williams Riveros por Anderson Santamaría no ayudó en nada y Coquimbo Unido aprovechó ese desconcierto en defensa para voltearlo por 2-1 y pasó a ser uno de los líderes del Grupo “B” de la Copa Libertadores con 7 puntos, dejando al campeón peruano con 4 y al borde de la eliminación", indica el sitio.

El portal Extra también da calificativos grandes. “¡Golpe crema en Chile! Universitario cayó ante Coquimbo Unido y quedó contra las cuerdas en la Libertadores", titula.