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    Los palos evitan el triunfo de O’Higgins: el cuadro celeste empata ante Sao Paulo y es escolta en la Copa Sudamericana

    El equipo rancagüino generó las principales ocasiones del partido, pero no logró convertir ante el conjunto brasileño. Martín Sarrafiore estrelló un remate en el travesaño y Juan Leiva tuvo un tiro al vertical. Con el 0-0, los celestes siguen en el segundo lugar del Grupo D, a un punto del elenco paulista.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los palos evitan el triunfo de O’Higgins: el cuadro celeste empata ante Sao Paulo y es escolta en la Copa Sudamericana. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    O’Higgins dejó escapar la opción de quedar como líder del Grupo C de la Copa Sudamericana. El cuadro celeste igualó 0-0 frente a Sao Paulo en Rancagua, en un encuentro en el que generó las ocasiones más claras, pero no logró convertir. Los dirigidos por Lucas Bovaglio terminaron lamentando dos remates al palo.

    Con el empate, el elenco chileno se mantiene en el segundo lugar del grupo con dos fechas por disputar. El equipo rancagüino tiene un punto menos que el tricolor paulista (ocho contra siete) y mantiene opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo subcontinental. Por ahora está en lugar de playoffs. Millonarios es tercero con cinco unidades y cierra la zona Boston River con cuatro. El 20 de mayo, O’Higgins juega en Uruguay.

    El partido ante Sao Paulo comenzó con intensidad por parte del cuadro visitante. Al minuto, Ferreira probó desde fuera del área, aunque su remate se fue elevado. El equipo local respondió rápidamente y buscó instalarse en campo rival mediante la velocidad de Francisco González y las subidas de Felipe Faúndez, ambos por el sector derecho.

    Con el paso de los minutos, O’Higgins comenzó a controlar más el balón y a acercarse mediante centros al área. El conjunto chileno insistió por las bandas y encontró espacios ante una defensa brasileña que retrocedió varios metros. El primer tiempo terminó sin goles y con pocas intervenciones de los arqueros, aunque el combinado celeste mostró mayor iniciativa ofensiva y acumuló acercamientos sobre el pórtico defendido por el paraguayo Carlos Coronel.

    La ocasión más clara del encuentro llegó apenas iniciado el complemento. A los 46’, Arnaldo Castillo pivoteó de cabeza dentro del área tras un lateral y habilitó a Martín Sarrafiore, quien sacó un remate de zurda que golpeó el travesaño. La jugada marcó el mejor momento del conjunto rancagüino.

    El equipo chileno mantuvo la presión y volvió a generar peligro mediante el juego aéreo. A los 50’, Juan Leiva remató dentro del área, su disparo fue desviado por Gonzalo Tapia y golpeó el vertical. Más tarde, Arnaldo Castillo tuvo dos oportunidades consecutivas de cabeza.

    Sao Paulo tuvo una de sus pocas aproximaciones claras a los 59 minutos. André Silva asistió a Tapia, quien definió desde el centro del área, aunque Omar Carabalí reaccionó para evitar la apertura de la cuenta.

    La presión de O’Higgins continuó mediante centros y tiros de esquina, aunque sin efectividad. En el tramo final, el partido se volvió más friccionado. Nicolás Garrido, Miguel Brizuela y Leiva recibieron tarjetas amarillas en O’Higgins, mientras que Djhordney fue amonestado en Sao Paulo. El conjunto brasileño administró el resultado durante los últimos minutos y realizó modificaciones para sostener el empate.

    Las estadísticas reflejaron el dominio de O’Higgins. El equipo chileno registró 14 remates contra siete de Sao Paulo, además de ocho tiros de esquina. Además el local contó con los dos remates en los postes, mientras que el conjunto visitante exigió en escasas ocasiones a Omar Carabalí. Pese a no conseguir la victoria, el equipo de Rancagua mantiene su posición en la pelea por la clasificación como escolta de la zona.

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