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    EE.UU. sanciona a una empresa del Ejército de Cuba y a minera de níquel isleña

    El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la medida contra las compañías GAESA y MNSA, que más tarde el canciller cubano calificó de "castigo colectivo" hacia el pueblo cubano, en una "intención genocida" por parte de Washington.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Bandera de Cuba. Foto: Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov. Europa Press/Contacto/Maksim Kon

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, como también contra una compañía minera, en el marco del creciente bloqueo y las presiones de la Administración Trump contra la isla y sus autoridades.

    Los afectados por estas medidas son el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y su administradora, Ania Guillermina Lastres Morera, además de la minera Moa Nickel S.A. (MNSA), según indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sin dar más detalles.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, precisó a través de un comunicado oficial que GAESA es “una empresa paraguas controlada por el Ejército cubano (que) controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla”.

    Además, aseguró que la compañía “está diseñada (...) únicamente en beneficio de las élites corruptas” del país y no para los ciudadanos, triplica el presupuesto del Estado y controla US$20.000 millones en activos ilícitos, haciendo “responsable” a Lastres de la gestión de estos ingresos en el extranjero.

    “Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero”, agregó.

    Por otra parte, Rubio detalló que MNSA es una “empresa conjunta” de la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía del Níquel, y está sancionada por haber “explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen y a expensas del pueblo cubano”.

    “Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a personas y empresas estadounidenses”, aseguró el canciller norteamericano.

    La cartera además apuntó a nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana “en los próximos días y semanas”, enmarcado estas medidas como parte de la “campaña” de Washington para abordar las “apremiantes amenazas a la seguridad nacional” que constituirían las autoridades cubanas y “exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero”.

    Poco después, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, criticó en redes sociales estas nuevas medidas “de castigo colectivo” hacia su país y consideró que, con ellas, “el Gobierno de Estados Unidos confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir” a la isla.

    Su actuación descansa en la confianza de que puede imponer su voluntad al resto de los gobiernos del mundo, cuyos ciudadanos y empresarios quedan amenazados ante la coerción ilegítima del Gobierno estadounidense”, agregó Rodríguez en una publicación en X.

    Expertos de la ONU y la “inanición energética” en Cuba

    Durante esta misma jornada, un grupo de expertos de Naciones Unidas advirtió de que el bloqueo de combustible al que está sometido el país caribeño desde principios de año equivale a una “inanición energética”, con graves consecuencias tanto para el desarrollo general como para los Derechos Humanos en su territorio.

    Cuba ha sido sometida a una inanición energética por parte de Estados Unidos, una situación en la que la falta de combustible paraliza el funcionamiento de los servicios esenciales necesarios para una vida digna. Este bloqueo ilegal no solo perturba la vida cotidiana, sino que también socava el disfrute de una amplia gama de Derechos Humanos”, declararon en un comunicado.

    Además, el grupo apuntó a que la orden ejecutiva con la que la Administración Trump autorizó este bloqueo no demuestra en qué modo Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

    “Si bien la orden hace referencia a las preocupaciones sobre Derechos Humanos en Cuba, no considera cómo la medida en sí misma -una medida coercitiva unilateral- perjudica directamente el disfrute de los Derechos Humanos del pueblo cubano”, detalló.

    Más sobre:Estados UnidosCubaSancionesDepartamento del TesoroGAESAMNSAMarco RubioBruno RodríguezMundo

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