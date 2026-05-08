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    Política

    Kast aterriza en Costa Rica para asistir al cambio de mando

    El Mandatario llegó este jueves a San José tras viajar en un vuelo comercial desde Santiago, y durante este viernes se reunirá con distintos líderes internacionales, entre ellos el presidente de Israel, Isaac Herzog.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Cerca de las 17.30 horas de Chile -15.30 en Costa Rica- aterrizó este jueves en San José el Presidente José Antonio Kast, quien viajó al país centroamericano para participar del cambio de mando presidencial en que Laura Fernández asumirá la conducción del gobierno costarricense.

    El Mandatario salió a primera hora desde Santiago en un vuelo comercial de Latam con destino a Lima y posteriormente continuó su trayecto hacia Costa Rica.

    Acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna -quien arribó al país desde Estados Unidos-, Kast llegó a la capital costarricense con una agenda centrada en actividades protocolares y reuniones bilaterales con distintos líderes internacionales que participarán de la ceremonia de transmisión del mando.

    A eso de las 19.00 horas, el Presidente sostuvo una reunión bilateral con la mandataria electa, Laura Fernández, quien este viernes reemplazará oficialmente a Rodrigo Chaves al frente del Ejecutivo costarricense.

    Al salir, requerido por la prensa de dicho país, respondió sobre un eventual apoyo de Chile a la secretaría general de la ONU a la costarricense Rebeca Grynspan: “Nuestro gobierno retiró el respaldo a Michelle Bachelet para esa candidatura por distintas razones que comentamos en Chile, pero también asumimos el compromiso de no respaldar otras candidaturas para que Michelle Bachelet pueda desplegar todas sus ideas para el cambio de gobernanza en las Naciones Unidas”.

    Al cierre de esta edición, junto a la primera dama, María Pía Adriasola, Kast participaba de una cena ofrecida por Chaves en honor a las delegaciones extranjeras asistentes al cambio de mando.

    La agenda presidencial continuará este viernes con una serie de encuentros políticos y diplomáticos.

    Uno de los más relevantes será la bilateral programada con el presidente de Israel, Isaac Herzog, cita que se concretará durante la mañana y que ocurre en medio del complejo escenario internacional marcado por las tensiones en Medio Oriente.

    Posteriormente, Kast también sostendrá una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, antes de asistir a la ceremonia oficial de traspaso de mando que se realizará en el Estadio Nacional de San José, a las 13.00 horas de Chile.

    En marzo pasado, tanto Rodrigo Chaves como Laura Fernández participaron en Santiago de las actividades vinculadas al cambio de mando chileno, instancia en que Kast sostuvo reuniones con ambas autoridades en el Palacio Cousiño.

    En el gobierno destacan que Costa Rica es actualmente el principal socio comercial de Chile en Centroamérica y que ambos países han profundizado su cooperación en materias como energía, salud digital, protección social y coproducción audiovisual.

    Fernández, politóloga de 39 años y exministra de la Presidencia de Chaves, ganó las elecciones de febrero de este año en primera vuelta, con un 48% de los votos, convirtiéndose en la segunda mujer en asumir la jefatura del Estado costarricense.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastCosta RicaCambio de Mando

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